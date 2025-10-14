Популярни
  Германия
  2. Германия
  Нагелсман: Не сме губили мач заради вратарска грешка, откакто Нойер се оттегли

Нагелсман: Не сме губили мач заради вратарска грешка, откакто Нойер се оттегли

  14 окт 2025 | 02:46
  • 237
  • 0
Нагелсман: Не сме губили мач заради вратарска грешка, откакто Нойер се оттегли

Селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман сподели мнението си за победата над Северна Ирландия с 1:0 в квалификация за Мондиал 2026. Гола отбеляза Ник Волтемаде преди почивката.

„Това определено не беше най-добрият ни мач. Атмосферата на стадиона беше невероятно емоционална и трябваше да се раздадем докрай, борейки се за всяка топка. Дори на съдията му беше трудно да улови всички детайли от случващото се. В крайна сметка статичното положение се оказа решаващо. Работим много върху тях, защото са важни. Победата беше „грозна“, но най-важни са трите точки“, заяви Нагелсман.

Той коментира и представянето на вратаря Оливер Бауман, както и спекулациите за евентуално завръщане на Мануел Нойер в националния отбор.

Германия не впечатли, но направи важна крачка към Северна Америка
Германия не впечатли, но направи важна крачка към Северна Америка

„Откакто Нойер приключи кариерата си в националния отбор, не сме загубили нито един мач заради вратарска грешка. Ману прави много добър сезон, но ние нямаме проблем с вратарите. Тези разговори не помагат на никого – нито на нашите вратари, нито на самия Нойер, който е съсредоточен върху Байерн“, категоричен бе наставникът на Германия.

Според информациите, 39-годишният Нойер би обмислил завръщане в Бундестима, само ако Нагелсман лично се свърже с него и заяви, че има нужда от услугите му. Известно е, че отношенията между вратаря и треньора не са добри.

Снимки: Imago

