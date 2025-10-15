Роберто Мартинес: Това е важен урок

Селекционерът на Португалия Роберто Мартинес анализира равенството (2:2) между неговия тим и Унгария, което отлага класирането на „мореплавателите“ за Световното първенство през 2026 г. Изравнителният гол за унгарците дойде в добавеното време. Според него това ще е важен урок за тима му.

"Толкова много допуснати положения, но това е футболът. Това е двубой, който ни напомня, че няма лесни мачове. Трябваше да си припомним. Има емоционален аспект, искахме да спечелим и да се класираме. Унгария започна добре, фокусирана, знаем, че статичните положения са тяхната сила. Беше труден мач. Реагирахме добре. Отборът има характер. Отбелязахме два фантастични гола. Започнахме второто полувреме много добре. Имахме две греди, ударът на Жоао Феликс. В последните минути главата спира да мисли и сърцето поема контрола, и вече не играхме. Загубихме контрола над мача и това е много важен урок за нас. Беше нещастен рикошет, топката мина между краката. Но Унгария отбеляза, това е важен урок за нас", заяви Мартинес.

"Във футбола е нормално, всички имаме състезателни мачове. Исландия завърши наравно с Франция. Това, което искам да припомня, е, че когато печелим, е защото правим нещата добре, а не защото противникът е слаб. Последните 10 или 15 минути са урок за всички. Ние не сме отбор, който умее да бъде прагматичен. Унгария не изгради атака от 20 паса, беше дълъг пас. Но вече имаме 10 точки и сме все по-близо до класиране на Световното", каза още белгиецът.

"Мисля, че днешният мач е различен от този в Унгария. За статичните положения вече говорихме, те са много силни, случва се. Важното бе да реагираме добре. Унгария е отбор, който също има качества. Трябваше да „убием“ мача, когато ударихме гредата. Когато не го направиш, се появява безпокойство и това помага на противника. Втората топка може да помогне на противника. Не можем да им даваме осем или девет минути в края. Това беше важен аспект за нас... Трябва да разберем какво се случи за нас, като отбор, и да управляваме по-добре мачовете", допълни специалистът.

"След около 20 дни отново ще бъдем заедно. Увереността... нашите играчи са отговорни, но имат опит. Болезнено и трудно е, нашата цел беше да приключим с класирането. Но за подготовка за Световното първенство е по-добре да имаме два състезателни мача през ноември. Това не е негативна ситуация. Спечелихме четири точки в последните два мача и трябва да започнем да се подготвяме за ноември", завърши Мартинес.