Макс Верстапен не сбърка и завоюва полпозишъна за Гран При на САЩ

Макс Верстапен продължи с отличното си представяне в рамките на уикенда за Гран При на САЩ, след като триумфира и във втората квалификация на „Пистата на Америките“, с което си гарантира полпозишъна за дългото състезание в Остин.

MAX VERSTAPPEN TAKES POLE AT COTA!! 💪🥇



An absolutely mighty lap secures the Red Bull driver the fastest time! 👏#F1 #USGP pic.twitter.com/jzgRor0eZs — Formula 1 (@F1) October 18, 2025

Заради неточност в изчисленията на Ред Бул четирикратният световен шампион направи само една обиколка в рамките на решителните 12 минути на битката за полпозишъна, но тя му беше напълно достатъчна, за да спечели квалификацията. В своя тур Верстапен постигна 1:32.510, за да изпревари с цели 0.291 секунди Ландо Норис, който трябваше да се поизпоти, за да стигне до първата редица.

Max Verstappen finds just under FOUR TENTHS over Lando Norris! 😮



The Red Bull is on provisional pole after the first Q3 runs 👀#F1 #USGP pic.twitter.com/1RTU2XGXxi — Formula 1 (@F1) October 18, 2025

Трети зад Верстапен и Норис ще стартира миналогодишният победител в Гран При на САЩ Шарл Леклер, който се завъртя в края на първия си летящ тур в Q3, но след това направи чиста обиколка, за да влезе в тройката. Компания на монегаска на втория ред ще прави Джордж Ръсел, а зад тях третата редица ще оформят Люис Хамилтън и лидерът в шампионата Оскар Пиастри.

Charles goes for a 360! 🔄



That's not what the Ferrari driver would have wanted from his initial run in this session 😬#F1 #USGP pic.twitter.com/RSFE3uz8ke — Formula 1 (@F1) October 18, 2025

Австралиецът не успя да се доближи до темпото на лидерите в нито един момент от квалификацията и напълно логично остана едва шести. Зад него челната десетка на стартовата решетка ще оформят Андреа Кими Антонели, Оливър Беарман, Карлос Сайнц и Фернандо Алонсо.

HE'S DONE IT AGAIN! 💪 MAX IS ON POLE POSITION IN AUSTIN! 🇺🇸#F1 || @Max33Verstappen 🦁 pic.twitter.com/7fqTwJSbCj — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) October 18, 2025

Нико Хюлкенберг не успя да повтори отличното си представяне от квалификацията за спринта и днес дори не достигна до решителните 12 минути на битката за полпозишъна, след като зае 11-тото място в края на Q2. Германецът завърши с пасив от 0.096 спрямо Беарман, а заедно с пилота на Заубер елиминирани след вторите 15 минути на квалификационната сесия бяха още Лиам Лоусън, Юки Цунода, Пиер Гасли и Франко Колапинто.

The times are tumbling in Q2 📉



Max Verstappen is currently fastest with a 1:32.701 👀#F1 #USGP pic.twitter.com/HMFKmou3fh — Formula 1 (@F1) October 18, 2025

В края на Q1 Габриел Бортолето завърши на 16-ото място, след като беше с 0.086 по-бавен от Колапинто в битката за последното място в топ 15. Заедно с бразилеца участието си в днешната квалификация след първите ѝ 18 минути приключиха Естебан Окон, Ланс Строл, Алекс Албон и Исак Хаджар.

Строл и Албон направи достатъчно добри обиколки, с които да се класират сред най-бързите 15, но те бяха изтрити заради напускане на границите на трасето от страна на двамата. Нарушението на Строл, който ще стартира последен заради наказанието, което му беше даден за удара с Окон в спринта по-рано в съботния ден, дойде в 12-ия завой, а Албон излезе от пистата в 15-ата крива.

Хаджар пък дори не успя да запише време в рамките на квалификацията, след като катастрофира в бързите завои в първия сектор в първата си летяща обиколка. От повторенията остана впечатление, че французинът загуби контрол върху своя автомобил, след като мина върху една от многото неравности на „Пистата на Америките“, след което той се удари с доста голяма сила в предпазната стена от гуми на шестия завой.

Oh no, Isack! 😢



Ride onboard with the Racing Bulls of Hadjar to see his crash in Qualifying ⬇️#F1 #USGP pic.twitter.com/NEttCC7G9z — Formula 1 (@F1) October 18, 2025

Състезанието за Гран При на САЩ, 19-и кръг за сезон 2025 във Формула 1, е предвидено за днес от 22:00 часа българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1

Снимки: Gettyimages