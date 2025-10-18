Верстапен триумфира в спринта в Остин, Пиастри и Норис отпаднаха още на старта

Макс Верстапен не допусна никаква изненада и спечели своя трети пореден спринт на „Пистата на Америките“ в Остин и се възползва максимално от двойното отпадане на пилотите на Макларън Оскар Пиастри и Ландо Норис.

Двамата лидери в шампионат напуснаха състезанието още в първия му завой, след като бяха замесени в състезателен инцидент, в който участници бяха още Фернандо Алонсо и Нико Хюлкенберг. До тази масова катастрофа се стигна след като Норис не направи най-доброто потегляне от втората позиция и двамата с Пиастри бяха изравнени в зоната за спиране за първия завой.

Lando Norris and Oscar Piastri have both parked up at the side of the track, retiring from the Sprint 😢#F1Sprint #USGP pic.twitter.com/QNOJSmqkFe — Formula 1 (@F1) October 18, 2025

Норис, който беше от вътрешната страна, влезе малко по-дълбоко в кривата, а Пиастри пробва пресичаща маневра, с която да изпревари на ускорението от завоя. Траекторията на австралиеца обаче се оказа прекалено агресивна, тъй като с нея той се удари в Хюлкенберг, който на свой ред се удари в Алонсо, понеже двамата бяха от най-вътрешната страна на завоя.

What a DRAMATIC start to this Sprint, with a first corner collision between the top-two in the championship! 😱#F1Sprint #USGP pic.twitter.com/eVRnFjzFuZ — Formula 1 (@F1) October 18, 2025

След контакта с Хюлкенберг Пиастри напълно загуби контрол върху своя автомобили и се удари в съотборника си Норис, като и двамата бяха елиминирани от спринта в този момент. Освен тях от него отпадна и Алонсо, а целият този хаос доведе до огромни размествания в класирането.

A dejected Lando Norris returns to the McLaren garage 👇#F1Sprint #USGP pic.twitter.com/iPHWr6aPGR — Formula 1 (@F1) October 18, 2025

След него втори излезе Джордж Ръсел, а зад него се наредиха Карлос Сайнц, Шарл Леклер, Люис Хамилтън, Алекс Албон и стартиралите почти от дъното на стартовата решетка Юки Цунода и Оливър Беарман. Заради масовия инцидент на старта на пистата се появи колата на сигурността, която се прибра чак в края на петия тур.

Max Verstappen retains his lead out front with George Russell and Carlos Sainz now making up the top three! 👀



We're still behind the Safety Car currently ⚠️#F1Sprint #USGP pic.twitter.com/Gg3cerxG1X — Formula 1 (@F1) October 18, 2025

Веднага след рестарта Верстапен имаше известни затруднения да се откъсне от Ръсел, което даде възможност на пилота на Мерцедес да атакува за първото място. Той пробва една изключително оптимистична маневра в спирането за 12-ия завой в осмата от 19 обиколки, но след нея и той, и Верстапен минаха през зоната за сигурност и запазиха позициите си на пистата.

Russell dives it down the inside of Verstappen! 😱



Let's take a look at the attempted move for the lead from the Mercedes driver ⬇️#F1Sprint #USGP pic.twitter.com/O6LA74ZSj2 — Formula 1 (@F1) October 18, 2025

След това световният шампион успя да отвори аванс от над една секунда, което му позволи да кара малко по-спокойно до финала на спринта. При минаването покрай карирания флаг той имаше преднина от по-малко от секунда пред Ръсел, след като състезание завърши зад колата на сигурноста.

Нейната втора поява беше наложена след нов инцидент в първия завой, в който главни действащи лица бяха Естебан Окон и Ланс Строл. До удара между двамата се стигна след много късна атака на канадския пилот на Астън Мартин в спора за 12-тото място.

Тройката зад Верстапен и Ръсел оформи Сайнц, а зоната на точките допълниха Хамилтън, Леклер, Албон, Цунода и Андреа Кими Антонели. Италианският пилот на Мерцедес пресече финалната линия на деветото място, но се възползва от наказанието на Беарман, за да вземе последната точка. Пилотът на Хаас беше санкциониран с 10 секунди, след като запази позицията си пред Антонели, излизайки от пистата в 15-я завой.

Така в генералното класиране с победата си днес Верстапен се доближи на 55 точки от лидера Пиастри, който остава начело с актив от 336 пункта. Австралиецът има аванс от 22 точки пред своя съотборник Норис, който остава на второто място пред Верстапен.

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след спринта в Остин

При отборите в битката за второто място Мерцедес загуби една точки от своя аванс пред Ферари и с актив от 333 води с 26 пред Черните кончета. На още седем зад Скудерията е и екипът на Ред Бул, който завоюва общо десет пункта днес, след като Верстапен и Цунода завършиха първи и седми.

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след спринта в Остин

Уикендът за Гран При на САЩ, 19-и кръг за сезон 2025 във Формула 1, продължава в 0:00 часа българско време тази нощ с квалификацията за утрешното дълго състезание на „Пистата на Америките“.

Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1

