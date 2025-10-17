Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Ландо Норис над всички в единствената тренировка в Остин

Ландо Норис над всички в единствената тренировка в Остин

  • 17 окт 2025 | 21:41
  • 1553
  • 0
Ландо Норис над всички в единствената тренировка в Остин

Ландо Норис започна уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1 с най-доброто време в единствената свободна тренировка на „Пистата на Америките“, която утре ще приеме четвъртият спринт за сезон 2025.

В рамките на единствените 60 минути за подготовка край Остин пилотът на Макларън успя да завърти обиколка за 1:33.294 с меките гуми по време на квалификационните симулации в края на сесията. По този начин Норис изпревари пилота на Заубер Нико Хюлкенберг, който с пасив от 0.255 секунди успя да раздели двамата пилоти на Макларън.

Лидерът в генералното класиране Оскар Пиастри завърши на 0.279, но и той, и Хюлкенберг постигнаха своите най-добри времена във вторите си летящи обиколки с меките гуми, докато Норис го стори в първия си тур. Четвърти и пети се класираха Фернандо Алонсо и Макс Верстапен, а в топ 10 в края на единствената тренировка попаднаха още Алекс Албон, Джордж Ръсел, Люис Хамилтън, Исак Хаджар и Оливър Беарман. От тях Ръсел, Хамилтън и Хаджар постигнаха своите най-добри времена със средно твърдите гуми и изобщо не използваха меките в рамките на единствената подготвителна сесия.

Тренировката беше спряна малко след изтичането на първата ѝ третина заради отломка, която падна от болида на Ланс Строл и остана върху бордюра на изхода от предпоследния завой №19. Канадецът не беше единствения пилот, който срещна затруднения в рамките на сесията, в която най-големите трудности бяха за Карлос Сайнц.

Испанецът направи само девет обиколки заради повреда в скоростната кутия на неговия болид, която го остави в гаража във втората половина на тренировката. Подобни проблеми имаше и за неговия бивш съотборник Шарл Леклер, който не успя да направи квалификационна симулация в края на сесията.

Отделно заради множеството неравности по тексаското трасе множество пилоти допуснаха грешки в зоните на тежки спирания в края на дългите прави. За Естебан Окон пък имаше лек проблем със спирачките на неговия Хаас, които останаха временно блокирани и той продължи направо в зоната за сигурност на 11-ия завой, но успя да се върне на пистата и продължи участието си в сесията.

Уикендът за Гран При на САЩ, 19-и кръг за сезон 2025 във Формула 1, продължава в 0:30 часа българско време тази нощ с квалификацията за съботния спринт на „Пистата на Америките“.

Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1
Снимки: Gettyimages

