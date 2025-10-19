Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски защити трофея от Суперкупата на България в здрава битка срещу Локо Авиа с Матей Казийски - на живо с награждаването и мненията след сблъсъка
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Гран При на САЩ във Формула 1: Верстапен поведе, следван от Леклер и Норис

Гран При на САЩ във Формула 1: Верстапен поведе, следван от Леклер и Норис

  • 19 окт 2025 | 21:46
  • 5797
  • 0
Гран При на САЩ във Формула 1: Верстапен поведе, следван от Леклер и Норис

Световният шампион във Формула 1 Макс Верстапен стартира от полпозишън в Гран При на САЩ на пистата COTA в Остин, Тексас. До него на първа редица е Шарл Леклер, като пилотът на Ферари обеща да е агресивен в битката за лидерството.

Старт - Верстапен запази първото място в спринта към първия завой и излизането от него, Леклер го атакува след първоя завой, но остана втори, следван от Норис. Алонсо е големият губещ от старта като потъна до 12-ото място.

Гран При на САЩ остава част от Формула 1 поне до края на 2034 година
Гран При на САЩ остава част от Формула 1 поне до края на 2034 година

2 об. Лидерът в световния шампионат Оскар Пиастри е пети, следван от Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели.

3 об. Верстапен води с 1,7 секунди пред Леклер, Норис е на по-малко от 0,7 зад Шарл. Норис атакува Леклер в края на обиколката, но пилотът на Ферари се измъкна напред.

4 об. Норис е на една десета зад Леклер, Верстапен вече има аванс от 2,5 секунди пред двамата пилоти, които се борят зад него. Хамилтън догони Норис, като е на 0,7 секунди зад него.

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Ожие: Спасихме каквото можахме в последния ден

Ожие: Спасихме каквото можахме в последния ден

  • 19 окт 2025 | 20:56
  • 419
  • 0
Гран При на САЩ остава част от Формула 1 поне до края на 2034 година

Гран При на САЩ остава част от Формула 1 поне до края на 2034 година

  • 19 окт 2025 | 20:17
  • 846
  • 0
Нювил: Не съм сигурен, че и без катастрофата, щяхме да завършим

Нювил: Не съм сигурен, че и без катастрофата, щяхме да завършим

  • 19 окт 2025 | 19:47
  • 403
  • 0
Верстапен има големи амбиции за 24-часовите състезания

Верстапен има големи амбиции за 24-часовите състезания

  • 19 окт 2025 | 19:28
  • 554
  • 0
Ръсел с обяснение за страхотното темпо на Макс в Остин

Ръсел с обяснение за страхотното темпо на Макс в Остин

  • 19 окт 2025 | 18:52
  • 1296
  • 0
Макларън е далеч от решението Пиастри да стане пилот №1

Макларън е далеч от решението Пиастри да стане пилот №1

  • 19 окт 2025 | 18:31
  • 776
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гениален ход на Веласкес и брилянтен Сангаре донесоха обрат на Левски на "Тича"

Гениален ход на Веласкес и брилянтен Сангаре донесоха обрат на Левски на "Тича"

  • 19 окт 2025 | 19:25
  • 140852
  • 348
ЦСКА 1948 превзе "Надежда" и диша във врата на "сините"

ЦСКА 1948 превзе "Надежда" и диша във врата на "сините"

  • 19 окт 2025 | 21:50
  • 17257
  • 16
ЦСКА измъкна трудни три точки за първа победа като гост в efbet Лига

ЦСКА измъкна трудни три точки за първа победа като гост в efbet Лига

  • 19 окт 2025 | 16:55
  • 88153
  • 271
Магията на Казийски не спря Левски към efbet Суперкупа на България

Магията на Казийски не спря Левски към efbet Суперкупа на България

  • 19 окт 2025 | 21:06
  • 39045
  • 13
Хетафе 0:0 Реал Мадрид, шанс пред Мбапе

Хетафе 0:0 Реал Мадрид, шанс пред Мбапе

  • 19 окт 2025 | 22:00
  • 2615
  • 15