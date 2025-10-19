Гран При на САЩ във Формула 1: Верстапен поведе, следван от Леклер и Норис

Световният шампион във Формула 1 Макс Верстапен стартира от полпозишън в Гран При на САЩ на пистата COTA в Остин, Тексас. До него на първа редица е Шарл Леклер, като пилотът на Ферари обеща да е агресивен в битката за лидерството.

Старт - Верстапен запази първото място в спринта към първия завой и излизането от него, Леклер го атакува след първоя завой, но остана втори, следван от Норис. Алонсо е големият губещ от старта като потъна до 12-ото място.

2 об. Лидерът в световния шампионат Оскар Пиастри е пети, следван от Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели.

3 об. Верстапен води с 1,7 секунди пред Леклер, Норис е на по-малко от 0,7 зад Шарл. Норис атакува Леклер в края на обиколката, но пилотът на Ферари се измъкна напред.

LAP 3/56



Lando Norris is hustling behind Charles Leclerc! The McLaren driver has his sights set on second place 😮‍💨👀#F1 #USGP pic.twitter.com/Yk1GDEvAi8 — Formula 1 (@F1) October 19, 2025

4 об. Норис е на една десета зад Леклер, Верстапен вече има аванс от 2,5 секунди пред двамата пилоти, които се борят зад него. Хамилтън догони Норис, като е на 0,7 секунди зад него.