"Фенуей Спортс Груп" с изявление по случай 15-годишнината си като собственици на Ливърпул

"Фенуей Спортс Груп" публикува изявление по случай 15-годишнината си като собственици на Ливърпул. Американците заявиха, че са привилегировани и горди да бъдат част от завръщането на клуба на върха на английския футбол.

Собствениците Джон Хенри, Майк Гордън и Том Уърнър споделиха в изявление по случай 15-годишнината си, че спомените от вдигането на титлата от Висшата лига на „Анфийлд“ през май ще останат с тях за цял живот.

ФСГ официално сложи край на управлението на Том Хикс и Джордж Джилет на 15 октомври 2010 г. Тогава решение на Върховния съд позволи на организацията, по онова време известна като New England Sports Ventures, да закупи клуба на занижена цена от 300 милиона паунда, тъй като Ливърпул беше доведен до финансов колапс от предишните собственици.

През 15-те години от началото на тяхното управление „червените“ спечелиха три пъти Купата на лигата, ФА Къп през 2022 г. и първото в историята си Световно клубно първенство, вдигнато в Катар през декември 2019 г.

Двете титли от Висшата лига през 2020 г. и 2025 г., заедно с триумфа в Шампионската лига през 2019 г., остават най-големите спортни постижения по време на тяхното успешно управление. Същевременно клубът успя да разшири капацитета на „Анфийлд“ до над 60 000 места и да изгради тренировъчен център на стойност 50 милиона паунда, известен като AXA Training Centre в Къркби, който отвори врати преди пет години.

В обширно обръщение, публикувано в сряда сутринта, ФСГ разкриха какво е означавало за тях да бъдат начело на „Анфийлд“ през последните 15 години.

В изявлението се казва: „Когато за първи път се ангажирахме с Ливърпул, знаехме, че се присъединяваме към нещо изключително. Надявахме се да възстановим тази невероятно богата на история институция до стандартите, които е задавала преди, но никога не сме си представяли как точно ще се развият следващите 15 години.

От самото начало основните ни цели бяха прости: да върнем успехите на „Анфийлд“ и да осигурим дългосрочното здраве и стабилност на този велик клуб. Разбрахме отговорността, която идва с това да бъдем негови пазители, и се опитвахме да я почитаме всеки ден. Също така осъзнавахме мащаба на предизвикателството, но и потенциала, който може да бъде реализиран, ако всички работим в една посока.

Поглеждайки назад, това не беше просто пътуване, а невероятно приключение, в което ние, като собственици, имахме привилегията да участваме.

Двете титли от Висшата лига – една под ръководството на Юрген и една под ръководството на Арне – и победата в Шампионската лига са очевидните върхови моменти. Никога няма да забравим как бяхме на „Анфийлд“ по-рано тази година, в деня, в който най-накрая успяхме да вдигнем трофея от лигата пред нашите фенове. Това е спомен, който ще остане с нас за цял живот.

Но имаше и толкова много други моменти, които са също толкова важни. Сър Кени Далглиш, който ни изведе до първия ни общ трофей през 2012 г. Станахме световни шампиони през 2019 г. Дубълът от купи през 2022 г. Финалът за Купата на лигата през 2024 г. Последователните титли в WSL през 2013 и 2014 г. под ръководството на Мат Беърд. Всяко от тези постижения разказва своя собствена история за това, което този клуб представлява – вяра, сплотеност, сърце и толкова много страст.

Разбира се, имаше и трудни моменти. Губили сме финали и сме пропускали титли с най-малката възможна разлика. Извън терена също имаше моменти, в които грешахме. Знаем това и сме се поучили. Всички наши решения се взимат с мисъл за най-добрите, дългосрочни интереси на клуба.

Днес сме горди с начина, по който клубът се разрасна във всеки смисъл. Мъжкият отбор вече тренира в съоръжения от световна класа. Женският отбор отново нарича Мелууд свой дом, свързвайки бъдещето ни с нашата история. А самият „Анфийлд“ – от трибуната Мейн Стенд до новата Анфийлд Роуд – беше преобразен, без да губи онова, което го прави специален.

Искаме също да отделим момент, за да отдадем признание на цялото ръководство на Ливърпул, както на терена, така и извън него. Техните напътствия, ангажираност и отдаденост бяха в основата на всичко, което постигнахме заедно.

Футболен клуб Ливърпул означава толкова много за толкова много хора и това е нещо, което винаги сме осъзнавали. Този клуб е част от тъканта на града и далеч извън него. Той свързва поколения и общности по един наистина специален начин. Да бъдем част от тази история е привилегия и носи отговорност, която никога не приемаме за даденост.

Днес е ден, в който да погледнем назад с благодарност. Но това е и напомняне, че работата ни не е свършена. Предстои ни още много – повече за постигане, повече за спечелване и повече спомени за създаване, заедно.

„А към вас, нашите привърженици – от името на всички във "Фенуей Спортс Груп" – благодарим. Благодарим ви, че ни приехте, че вярвахте в този отбор във всеки възход и падение, че ни казвахте, когато не сме се справяли, и че показахте на света какво наистина означава да си част от футболния клуб Ливърпул.

You’ll Never Walk Alone.“