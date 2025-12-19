Множество ранени след финала за Купата на Колумбия между градските съперници от Меделин

Кметът на Меделин Федерико Гутиерес обяви, че ще има последствия за тези, които са присъствали на финала за Купата на Колумбия по футбол в сряда, за да „създават на насилие“, след като 59 души бяха ранени, включително седем полицаи, при сблъсъци между привърженици на съперниковите отбори, съобщава агенция Reuters.

Насилието избухна, след като Атлетико Насионал победи градския съперник Депортиво Индепендиенте Меделин с 1:0 във втория мач от финала за Купата на Колумбия на стадион „Атанасио Хирардот“.

Местният полицейски началник Уилям Кастано заяви пред новинарския канал "Teleantioquia", че служителите на реда са иззели оръжия, сигнални ракети и фойерверки от феновете при проверките на стадиона.

„Необходимо беше да се приложи постепенно използване на сила, за да се предотврати заемането на терена от запалянковците, да се овладеят евентуални нарушения на обществения ред и да се гарантира безопасността на гражданите, присъстващи на събитието“, добави Кастано.

Кметът Гутиерес информира в социалните мрежи, че по-голямата част от „феновете на стадиона“ са били там, за да гледат футбол, но група „неподходящи хора“ са имали намерение да извършват насилие.

„Всеки, който е отишъл на стадиона, за да атакува, разрушава или всява страх, ще бъде подведен под отговорност. Няма да позволим на малцина да увреждат това, което принадлежи на всички. Години наред бяхме символ на мирния футбол в нашата страна и в цяла Латинска Америка. Какво разочарование“, написа той.

