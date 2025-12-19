Тиери Анри призова Селтик за търпение към Нанси въпреки четирите загуби

Популярни
Росен Кирилов в "Гостът на Sportal.bg"
  • 19 дек 2025 | 11:30
  • 660
  • 0
Тиери Анри смята, че мениджърът на футболния Селтик Уилфред Нанси може да преобърне нещата в клуба, след като французинът загуби първите си четири мача начело. Анри е уверен, че сънародникът му може да промени тенденцията за тима от Глазгоу, призовавайки за търпение от страна на феновете и специалистите.

Поражението с 1:2 от Дънди Юнайтед в сряда затвърди най-дългата губеща серия за Селтик от сезон 1977/78 насам. Шампионите в 13 от последните 14 сезона в шотландското първенство са втори в класирането в страната, на 6 точки зад лидера Хартс, но с мач по-малко.

Седмица по-рано Селтик отстъпи на финала на Купата на лигата в Шотландия от Сейнт Мирън, а това доведе до призиви за уволнението на Нанси, който беше асистент на Тиери Анри по времето му като наставник на канадския Монреал.

„Сега е прекалено рано и си мисля, че може да преобърне нещата. Той е страхотен и има чудесен ум“, заяви Анри пред BBC. „В момента нещата не работят и очевидно не изглеждат добре, но той ми е приятел и ще бъда пристрастен. Никой не иска един треньор да бъде уволнен толкова рано. За мен няма логика“, добави бившият нападател на Арсенал.

В сряда президентът на Селтик напусна, посочвайки, че е бил обиждан и заплашван от феновете на клуба в хода на трудния до момента сезон.

