Президентът на испанската федерация пред Sportal.bg: Стоичков е голяма личност, излизаме да бием България

Президентът на футболната федерация на Испания Рафаел Лусан говори пред Sportal.bg преди днешния двубой между България и "Ла Роха". Босът на местния футбол смята, че домакините ще се опитат да спечелят отново, след като преди месец испанците победиха с 3:0 в София, като също така каза, че Христо Стоичков е голяма личност.

"Испания е лидер в групата и ще се опитаме да победим отново, за да запазим първото място. Имах възможността да се срещна със Стоичков преди месец - той е голяма личност, помня го като голям футболист. Радвам се, че сте дошли тук във Валядолид и дано видим един хубав мач", каза Лусан, като за превода помогна изтъкнатият журналист и специалист по испански футбол Андрей Демирев.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg във Валядолид