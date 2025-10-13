Президент мина път на националите, пожела им успех с трудното

Президентът на България Росен Плевнелиев (2012 - 2017) пристигна на летище "Васил Левски" в София минути преди идването на автобуса на националния отбор по футбол.

Националите заминаха за Испания

Нашите летят за Испания, където утре имат световна квалификация срещу европейските шампиони на Луис де ла Фуенте.

Котев: Надяваме се на положителна промяна, защото ни е срам

В събота "лъвовете" паднаха с 1:6 срещу Турция. Плевнелиев, който пътува за Атина, се загледа за момент по хората от щаба на националите, след което потегли по своя път.

Президентът каза и няколко думи пред репортера на Sportal.bg: "Пожелавам успех на момчетата! Испания е много труден съперник, но колкото по-трудно, толкова по-важно! От все сърце им желая успех!".