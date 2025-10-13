Котев: Надяваме се на положителна промяна, защото ни е срам

Техническият директор на Българския футболен съюз Кирил Котев говори пред репортерите на летище "Васил Левски", преди заминаването на националния отбор за Испания.

Националите заминаха за Испания

"Първо искам да се поднеса съболезнования на близките на Добромир Жечев от името на цялата федерация. Успяхме да се възстановим, знаем какво ни очаква и излизаме срещу най-добрия отбор в Европа. Надяваме се да покажем играта от първото полувреме срещу Турция. Трябва да си изчистят главите и да дадат най-доброто от себе си. Знаем срещу кой играем - Испания е най-добрият отбор в Европа. Имаме нов треньор, Надяваме се на положителна промяна, защото ни е срам", каза Кирил Котев.

Президент мина път на националите, пожела им успех с трудното

"Очаквам да излезем със самочувствие, да се борим и да се изпълняват тактическите задача. Можем да играем футбол и се надяваме да се види. Всичко си зависи от нас, трябва да излезем от тази ситуация. Това в момента са най-добрите футболисти на България. Но не трябва да изпадаме в такива моменти като в събота – играем добре, до полувремето 1:1 и след това изпадаме в паника и се предаваме“, обясни Котев, имайки предвид поражението с 1:6 от Турция в събота в София.

"Какъвто и да е резултатът, не бива да се заблуждаваме. На първо място трябва да си изчистим всички тези грешки и да гледаме постепенно да се надграждаме. Но и да показваме постоянство", завърши той.