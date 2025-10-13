Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България
  3. Котев: Надяваме се на положителна промяна, защото ни е срам

Котев: Надяваме се на положителна промяна, защото ни е срам

  • 13 окт 2025 | 08:50
  • 998
  • 2

Техническият директор на Българския футболен съюз Кирил Котев говори пред репортерите на летище "Васил Левски", преди заминаването на националния отбор за Испания.

Националите заминаха за Испания
Националите заминаха за Испания

"Първо искам да се поднеса съболезнования на близките на Добромир Жечев от името на цялата федерация. Успяхме да се възстановим, знаем какво ни очаква и излизаме срещу най-добрия отбор в Европа. Надяваме се да покажем играта от първото полувреме срещу Турция. Трябва да си изчистят главите и да дадат най-доброто от себе си. Знаем срещу кой играем - Испания е най-добрият отбор в Европа. Имаме нов треньор, Надяваме се на положителна промяна, защото ни е срам", каза Кирил Котев.

Президент мина път на националите, пожела им успех с трудното
Президент мина път на националите, пожела им успех с трудното

"Очаквам да излезем със самочувствие, да се борим и да се изпълняват тактическите задача. Можем да играем футбол и се надяваме да се види. Всичко си зависи от нас, трябва да излезем от тази ситуация. Това в момента са най-добрите футболисти на България. Но не трябва да изпадаме в такива моменти като в събота – играем добре, до полувремето 1:1 и след това изпадаме в паника и се предаваме“, обясни Котев, имайки предвид поражението с 1:6 от Турция в събота в София.

"Какъвто и да е резултатът, не бива да се заблуждаваме. На първо място трябва да си изчистим всички тези грешки и да гледаме постепенно да се надграждаме. Но и да показваме постоянство", завърши той.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Официално обръщение до привържениците на ФК Спартак Варна

Официално обръщение до привържениците на ФК Спартак Варна

  • 12 окт 2025 | 21:28
  • 2891
  • 7
Френски брокер, който дава много дузпи, ще ръководи Испания - България

Френски брокер, който дава много дузпи, ще ръководи Испания - България

  • 12 окт 2025 | 20:42
  • 1209
  • 4
"Бистришките тигри" елиминираха Локо (ГО) и отпразнуваха подобаващо успеха

"Бистришките тигри" елиминираха Локо (ГО) и отпразнуваха подобаващо успеха

  • 12 окт 2025 | 20:04
  • 2890
  • 3
Лудогорец скърби за Добромир Жечев, обърна се към "синята" общност

Лудогорец скърби за Добромир Жечев, обърна се към "синята" общност

  • 12 окт 2025 | 19:36
  • 9041
  • 1
Кристиян Узунов: Моите момчета изпълниха всички тактически указания

Кристиян Узунов: Моите момчета изпълниха всички тактически указания

  • 12 окт 2025 | 19:01
  • 2464
  • 0
Ивайло Станев: Заслужено отпадаме от турнира

Ивайло Станев: Заслужено отпадаме от турнира

  • 12 окт 2025 | 18:55
  • 3216
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Националите заминаха за Испания

Националите заминаха за Испания

  • 13 окт 2025 | 08:25
  • 2005
  • 27
Георги Пеев в „Моята история“: Венгер ме искаше в Арсенал, любовта на феновете на Амкар е невероятна

Георги Пеев в „Моята история“: Венгер ме искаше в Арсенал, любовта на феновете на Амкар е невероятна

  • 13 окт 2025 | 08:00
  • 2019
  • 0
Два отбора могат да капарират визите за Северна Америка още днес

Два отбора могат да капарират визите за Северна Америка още днес

  • 13 окт 2025 | 07:35
  • 3247
  • 0
Лапорта проговори за отношенията си с Меси

Лапорта проговори за отношенията си с Меси

  • 13 окт 2025 | 08:10
  • 3713
  • 0
Кръг №2 в НБЛ завършва с дерби в Перник

Кръг №2 в НБЛ завършва с дерби в Перник

  • 13 окт 2025 | 07:04
  • 2769
  • 0