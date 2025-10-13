Йодегор ще е аут до средата на ноември

Капитанът на Арсенал Мартин Йодегор няма да се завърна в игра преди паузата за националните отбори в средата на ноември. Халфът получи контузия на медиалната колатерална връзка при победата на „артилеристите“ над Уест Хам на 4 октомври и трябваше да бъде заменен през първото полувреме. От клуба не са посочили срок за завръщането му, но според “Би Би Си” няма да се завърне преди следващата пауза за национални отбори. Това означава, че Йодегор ще пропусне мачовете от Премиър лийг срещу Фулъм, Кристъл Палас, Бърнли и Съндърланд, както и сблъсъците в Шампионската лига срещу Атлетико Мадрид и Славия (Прага).

Началото на сезона на Йодегор беше белязано от контузии, като халфът трябваше да бъде заменен принудително през първата част на три поредни мача от Висшата лига.

Първият двубой на Арсенал след паузата през януари е срещу големия съперник Тотнъм. Двубоят е на 23 ноември и евентуално Йодегор ще се цели в тази дата за своето завръщане в игра.