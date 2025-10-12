Гьокереш е животно, впечатлен е негов съотборник

В момент, когато Виктор Гьокереш е силно критикуван за последните си изяви в шведския национален отбор, който е на последно място в група с Швейцария, Косово и Словения по пътя към Мондиал 2026, Кристиан Москера е на различно мнение и изрази възхищението си от съотборника си в Арсенал.

„Гьокереш е звяр, животно. Тренировките с него помагат на защитниците да се подобрят. Във Валенсия имаше страхотни играчи, но тренировките с футболисти от толкова високо ниво са голям скок“, започна той в интервю за „Ас“.

„Чувствам се много добре в клуба и в града. От първия момент, в който Артета разговаря с мен, нямах съмнения да се присъединя към Арсенал. Има невероятна група от играчи. Освен това много от тях говорят испански, което ми помогна да се адаптирам“, продължи колумбиецът, заявявайки, че се е адаптирал бързо.

„Премиър лийг е много различна, но ми харесва изключително много. Справям се добре с този директен стил на игра. Артета винаги ме пита след мачовете дали съм уморен, но аз се чувствам много добре. Израснах със стила на Ла Лига, но хората винаги са ми казвали, че моят начин на игра е подходящ за Висшата лига и мисля, че са били прави“, каза Москера, засягайки високата конкуренция, пред която е изправен в центъра на защитата на “Емиратс”.

„Когато подписах, знаех, че ще срещна две световни звезди (Габриел и Салиба - б.р.), но идеята на клуба беше точно такава: да има играчи, които се конкурират за всяка позиция, за да стигнат възможно най-далеч“, завърши той.