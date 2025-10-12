Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Гьокереш е животно, впечатлен е негов съотборник

Гьокереш е животно, впечатлен е негов съотборник

  • 12 окт 2025 | 18:07
  • 853
  • 0
Гьокереш е животно, впечатлен е негов съотборник

В момент, когато Виктор Гьокереш е силно критикуван за последните си изяви в шведския национален отбор, който е на последно място в група с Швейцария, Косово и Словения по пътя към Мондиал 2026, Кристиан Москера е на различно мнение и изрази възхищението си от съотборника си в Арсенал.

Гьокереш е звяр, животно. Тренировките с него помагат на защитниците да се подобрят. Във Валенсия имаше страхотни играчи, но тренировките с футболисти от толкова високо ниво са голям скок“, започна той в интервю за „Ас“.

„Чувствам се много добре в клуба и в града. От първия момент, в който Артета разговаря с мен, нямах съмнения да се присъединя към Арсенал. Има невероятна група от играчи. Освен това много от тях говорят испански, което ми помогна да се адаптирам“, продължи колумбиецът, заявявайки, че се е адаптирал бързо.

Премиър лийг е много различна, но ми харесва изключително много. Справям се добре с този директен стил на игра. Артета винаги ме пита след мачовете дали съм уморен, но аз се чувствам много добре. Израснах със стила на Ла Лига, но хората винаги са ми казвали, че моят начин на игра е подходящ за Висшата лига и мисля, че са били прави“, каза Москера, засягайки високата конкуренция, пред която е изправен в центъра на защитата на “Емиратс”.

„Когато подписах, знаех, че ще срещна две световни звезди (Габриел и Салиба - б.р.), но идеята на клуба беше точно такава: да има играчи, които се конкурират за всяка позиция, за да стигнат възможно най-далеч“, завърши той.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

В Ман Юнайтед са приготвили оферта за халф още през януари

В Ман Юнайтед са приготвили оферта за халф още през януари

  • 12 окт 2025 | 16:05
  • 4462
  • 2
Продават смачканото Ферари на Микаел Антонио

Продават смачканото Ферари на Микаел Антонио

  • 12 окт 2025 | 16:03
  • 1385
  • 0
Квалификациите за Мондиал 2026 продължават, Нидерландия с бързи две попадения

Квалификациите за Мондиал 2026 продължават, Нидерландия с бързи две попадения

  • 12 окт 2025 | 19:56
  • 12709
  • 0
Клоп обяви пълно доверие в Нагелсман и отсече за Виртц: Такъв талант се появява веднъж на сто години

Клоп обяви пълно доверие в Нагелсман и отсече за Виртц: Такъв талант се появява веднъж на сто години

  • 12 окт 2025 | 15:35
  • 1322
  • 1
Тифози на Лацио с мафиотска дейност около Зимната олимпиада

Тифози на Лацио с мафиотска дейност около Зимната олимпиада

  • 12 окт 2025 | 14:59
  • 1632
  • 0
Вили Саньол: Испания е от друга планета

Вили Саньол: Испания е от друга планета

  • 12 окт 2025 | 14:52
  • 1293
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Тъжна вест! Почина една от най-големите легенди на Левски и българския футбол

Тъжна вест! Почина една от най-големите легенди на Левски и българския футбол

  • 12 окт 2025 | 17:59
  • 18923
  • 24
Любопитни визити за Левски, ЦСКА и Лудогорец на старта за Купата, ясни са всички двойки

Любопитни визити за Левски, ЦСКА и Лудогорец на старта за Купата, ясни са всички двойки

  • 12 окт 2025 | 17:10
  • 27008
  • 6
Големи бомби за Купата на България - пет отбора от Втора лига отпаднаха

Големи бомби за Купата на България - пет отбора от Втора лига отпаднаха

  • 12 окт 2025 | 17:44
  • 93819
  • 44
Двама аут за България срещу Испания, Сашо Димитров лиши младежите от ключов играч

Двама аут за България срещу Испания, Сашо Димитров лиши младежите от ключов играч

  • 12 окт 2025 | 14:35
  • 26374
  • 36
Триумф за Кения при мъжете и жените на Софийския маратон

Триумф за Кения при мъжете и жените на Софийския маратон

  • 12 окт 2025 | 12:32
  • 6483
  • 13
Квалификациите за Мондиал 2026 продължават, Нидерландия с бързи две попадения

Квалификациите за Мондиал 2026 продължават, Нидерландия с бързи две попадения

  • 12 окт 2025 | 19:56
  • 12709
  • 0