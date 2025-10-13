Популярни
Мареска за реакцията си срещу Ливърпул: Беше инстинктивно, но може би си заслужаваше

  • 13 окт 2025 | 15:23
  • 153
  • 0

Мениджърът на Челси Енцо Мареска коментира изгонването си при победата с 2:1 над Ливърпул в 7-ия кръг на английската Висша лига. Две минути преди края треньорът напусна техническата зона, докато празнуваше победния гол на Естевао в петата минута на добавеното време, и получи втори жълт картон.

„Това е вторият ми сезон в Челси, но никога преди не сме печелили у дома в последната минута. Причината да бъда изгонен? Беше инстинктивно, но може би си заслужаваше“, заяви Мареска пред Festival Dello Sport.

Челси има 11 точки от 7 мача и е 7-и в класирането.

