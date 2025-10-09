Коул Палмър ще пропусне поне още четири мача на Челси

Звездата на Челси Коул Палмър ще пропусне още близо месец заради упоритата травма в слабините, която го измъчва в последно време. Заради здравословните си проблеми англичанинът има едва четири мача от началото на сезона, а освен това отпадаше и от двубоите на националния отбор. Той получи контузията за първи път още по време на предсезонната подготовка.

Според “Дейли Мейл” медицинският щаб на Челси за момента не смята, че е нужно Палмър да се подлага на операция, като специалистите очакват, че по-дълга почивка ще е достатъчна, за да се справи с проблема.

Палмър ще пропусне двубоите с Нотингам Форест, Аякс, Съндърланд и Уулвърхамптън, като на “Стамфорд Бридж” се надяват да бъде готов за гостуването на Тотнъм на 1 ноември.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages