Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Челси
  3. Коул Палмър ще пропусне поне още четири мача на Челси

Коул Палмър ще пропусне поне още четири мача на Челси

  • 9 окт 2025 | 11:31
  • 451
  • 0
Коул Палмър ще пропусне поне още четири мача на Челси

Звездата на Челси Коул Палмър ще пропусне още близо месец заради упоритата травма в слабините, която го измъчва в последно време. Заради здравословните си проблеми англичанинът има едва четири мача от началото на сезона, а освен това отпадаше и от двубоите на националния отбор. Той получи контузията за първи път още по време на предсезонната подготовка.

Според “Дейли Мейл” медицинският щаб на Челси за момента не смята, че е нужно Палмър да се подлага на операция, като специалистите очакват, че по-дълга почивка ще е достатъчна, за да се справи с проблема.

Палмър ще пропусне двубоите с Нотингам Форест, Аякс, Съндърланд и Уулвърхамптън, като на “Стамфорд Бридж” се надяват да бъде готов за гостуването на Тотнъм на 1 ноември.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Преместиха контрола на Аржентина от Чикаго на стадиона на Интер Маями

Преместиха контрола на Аржентина от Чикаго на стадиона на Интер Маями

  • 9 окт 2025 | 10:05
  • 494
  • 0
Почина треньорът на Бока Хуниорс

Почина треньорът на Бока Хуниорс

  • 9 окт 2025 | 09:50
  • 5132
  • 1
Тухел потвърди, че Кейн пропуска квалификацията с Уелс

Тухел потвърди, че Кейн пропуска квалификацията с Уелс

  • 9 окт 2025 | 08:28
  • 687
  • 2
Белами: Ще се опитаме да покажем най-добрата си версия

Белами: Ще се опитаме да покажем най-добрата си версия

  • 9 окт 2025 | 08:22
  • 843
  • 0
Лапорта изрази задоволство от одобрението за мача в САЩ

Лапорта изрази задоволство от одобрението за мача в САЩ

  • 9 окт 2025 | 08:01
  • 3862
  • 7
Световните квалификации се завръщат с осем мача

Световните квалификации се завръщат с осем мача

  • 9 окт 2025 | 07:40
  • 8747
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Карлос Насар търси нова крачка по пътя към величието

Карлос Насар търси нова крачка по пътя към величието

  • 9 окт 2025 | 07:23
  • 15486
  • 9
Световните квалификации се завръщат с осем мача

Световните квалификации се завръщат с осем мача

  • 9 окт 2025 | 07:40
  • 8747
  • 0
Кой какво каза след дербито от Евролигата Апоел - Макаби в "Арена София"

Кой какво каза след дербито от Евролигата Апоел - Макаби в "Арена София"

  • 9 окт 2025 | 09:34
  • 3248
  • 7
Гръмка новина от Саудитска Арабия: собствениците на Юнайтед са в напреднали преговори за продажбата на клуба

Гръмка новина от Саудитска Арабия: собствениците на Юнайтед са в напреднали преговори за продажбата на клуба

  • 9 окт 2025 | 10:53
  • 7528
  • 4
Левски постави цена на Марин Петков

Левски постави цена на Марин Петков

  • 9 окт 2025 | 09:04
  • 10025
  • 6
Нови 5 интригуващи битки в Евролигата тази вечер

Нови 5 интригуващи битки в Евролигата тази вечер

  • 9 окт 2025 | 07:07
  • 4152
  • 0