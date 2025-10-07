Челси се интересува от бразилски национал

Популярни
Челси се интересува от привличането на защитника на Нотингам Форест Мурило, твърди “Дейли Експрес”. Мениджърът на “сините” от Лондон Енцо Мареска е заинтересован от 23-годишния бразилец, с който иска да подсили отбраната.

Мурило е взел участие в пет мача във всички състезания през сезон настоящия сезон. Неговият договор с Нотингам изтича на 30 юни 2029 година.

През март тази година Мурило дебютира за националния отбор на Бразилия в световната квалификация срещу Аржентина, загубена с 1:4.

Снимки: Imago

