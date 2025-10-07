“Студено е”: Коул Палмър официално регистрира собствена търговска марка

Звездата на Челси и английски национал Коул Палмър успешно регистрира собствена търговска марка на свое име, съобщава “The Athletic”. Тя е свързана с характерния начин, по който 23-годишният офанзивен футболист се радва след отбелязан гол и се казва “Cold Palmer” (б.ред. - “Студеният Палмър”, игра на думи с малкото име на играча).

Халфът подаде заявление за регистрация на търговска марка още през миналата година. Тогава обаче френската компания за вино “Chateau Palmer” оспори регистрацията, което принуди футболиста да актуализира искането си и да изключи алкохолната напитка от обсега на марката си.

Сега вече всичко е наред и наименованието “Cold Palmer” е било одобрено от британската Служба за интелектуална собственост. Това означава, че никой не може да използва прякора на Палмър “Cold“ за търговска употреба без негово разрешение, тъй като това му предоставя изключителните законни права.

Търговската марка „Cold Palmer“ вече е собственост на играча на Челси и според информациите той възнамерява да продава редица продукти, използвайки псевдонима си. Според информацията на “Тhe Athletic” те ще в най-различен спектър и ще включват сапуни, соли за баня, хранителни закуски, бръснарски ножчета, калъфи за мобилни телефони, дронове, подводни превозни средства, канцеларски материали, играчки, коледни кракери, плюшени мечета, бижута, кафе, автомобили, боя за обувки, карти за игри и други.

Търговската марка ще изтече през ноември 2034 г., въпреки че Палмър ще има възможност да удължи регистрацията с още 10 години.

Играчът на Челси също така успешно регистрира търговска марка на своя автограф.

Снимки: Imago