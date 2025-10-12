Холанд: Все по-близо сме до Световното първенство

Ерлинг Холанд коментира поредното си добро представяне с националната фланелка, след като вкара хеттрик за победата с 5:0 на родната си Норвегия в световната квалификация срещу Израел.

“Просто е фантастично, отново и отново. Все по-близо сме до Световното първенство. Имаме качествен отбор. Знаем какво правим и разбираме какво означава да играем в Улевол. Отново свършихме фантастична работа. Просто трябва да се опитаме да спечелим следващия мач. Това е фокусът сега”, каза Холанд.

