Финансовият директор на Wizz Air Иън Малин: Маратонът на София поставя столицата ви на световната сцена

Главният финансов директор на Wizz Air Иън Малин посети София, за да се включи в тазгодишното издание на Софийския маратон. Американецът, който живее в Будапеща, даде ексклузивно интервю за Sportal.bg, в което разкри повече подробности за бъдещите начинания на компанията, свързани със спорта. Малин се включи и в бягането на 21 км в София днес.

- Г-н Малин, защо Wizz Air като компания реши да подкрепя спортни събития и специално Софийския маратон?

- Wizz Air спонсорира много спортни събития повече от десетилетие и ние искаме да донесем същия опит с бягането. Опитваме се да пътуваме свободно и да даваме възможност на хората да изследват света и в същото време да бягат. Всичко, което ви е нужно, са чифт маратонки. Може би дори и без маратонки. Бягането е нещо, което много хора биха могли да опитат, имаме възможност да бъдем здрави и активни. В същото време това са възможности да пътувате по света и да трупате по-голям опит.

- Смятате ли, че подобни спортни прояви амбицират все повече хора да се ориентират към по-здравословен начин на живот?

- Абсолютно съгласен съм. За мен се случва точно това. Преди три години не бях бегач. Казвах, че няма да го правя, че е твърде скучно, че имам нужда от нещо като отборен спорт. Тогава започнах своя първи Wizz маратон. После си казах: 'може би ще опитам още един’. След това си казах, че е достатъчно. Но тази година участвам във всички Wizz Air състезания. 42 км е моята цел.

- Днес също ще участвате. Казахте по-рано, че тази година за първи път сте бягали маратон.

- Точно така. В Милано бягах маратон. Днес ще бягам полумаратон и съм развълнуван, че ще имам възможност да натрупам опит да бягам и в България. Мисля, че това е нашата осма година, в която спонсорираме това състезание. Нямам търпение да идваме още много години в България.

- Казахте, че до преди три години не сте бягали изобщо, а как решихте да се занимавате с това, особено с маратона?

- Видях възможност да участвам заедно с моя отбор в Wizz състезание. След това си казах, че трябва да дам пример - не само да кажа на хората да бягат, но и аз да бъда активен и да бъда начело. След това си казах, че трябва да тренирам и сега съм много щастлив от времето си, от здравето си. Нямам търпение за още състезания. Следващия уикенд имам нов полумаратон, след това още един полумаратон.

- Колко дългосрочна е инвестицията на Wizz Air в Софийския маратон?

- В момента имаме шест самолета в София и два във Варна, продължаваме да развиваме още възможности. Нашата цел е да станем домашна компания за Източна Европа. Това е много важно.

- Тази година над 8000 души ще се включат в Wizz Air Sofia Marathon, очаквахте ли да има толкова много участници в България?

- Много съм щастлив. Надявахме се много хора да бягат в България, но сега 8000 души е голямо състезание и това поставя София на световната сцена заедно с много други големи състезания. Колкото повече хора виждат това като възможност да дойдат да бягат в България, толкова е по-добре за нас. Това поставя София на картата и е вълнуващо.

- Каква е амбицията ви за следващата година?

- През следващата година искаме да продължим да се развиваме в Европа и България е много важна част от това. Надяваме се да продължим с това състезание, но за момента не мога да ви споделя повече информация. Но окачвайте.

- С какви новости планирате да зарадвате участниците през 2026 г.?

- Както ви казах, все още не мога да издам, но ще има още забавни неща. Окачвайте ги.

Снимки: Владимир Иванов