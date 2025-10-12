Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Финансовият директор на Wizz Air Иън Малин: Маратонът на София поставя столицата ви на световната сцена

Финансовият директор на Wizz Air Иън Малин: Маратонът на София поставя столицата ви на световната сцена

  • 12 окт 2025 | 15:45
  • 749
  • 0

Главният финансов директор на Wizz Air Иън Малин посети София, за да се включи в тазгодишното издание на Софийския маратон. Американецът, който живее в Будапеща, даде ексклузивно интервю за Sportal.bg, в което разкри повече подробности за бъдещите начинания на компанията, свързани със спорта. Малин се включи и в бягането на 21 км в София днес.

- Г-н Малин, защо Wizz Air като компания реши да подкрепя спортни събития и специално Софийския маратон?
- Wizz Air спонсорира много спортни събития повече от десетилетие и ние искаме да донесем същия опит с бягането. Опитваме се да пътуваме свободно и да даваме възможност на хората да изследват света и в същото време да бягат. Всичко, което ви е нужно, са чифт маратонки. Може би дори и без маратонки. Бягането е нещо, което много хора биха могли да опитат, имаме възможност да бъдем здрави и активни. В същото време това са възможности да пътувате по света и да трупате по-голям опит.

- Смятате ли, че подобни спортни прояви амбицират все повече хора да се ориентират към по-здравословен начин на живот?
- Абсолютно съгласен съм. За мен се случва точно това. Преди три години не бях бегач. Казвах, че няма да го правя, че е твърде скучно, че имам нужда от нещо като отборен спорт. Тогава започнах своя първи Wizz маратон. После си казах: 'може би ще опитам още един’. След това си казах, че е достатъчно. Но тази година участвам във всички Wizz Air състезания. 42 км е моята цел.

- Днес също ще участвате. Казахте по-рано, че тази година за първи път сте бягали маратон.
- Точно така. В Милано бягах маратон. Днес ще бягам полумаратон и съм развълнуван, че ще имам възможност да натрупам опит да бягам и в България. Мисля, че това е нашата осма година, в която спонсорираме това състезание. Нямам търпение да идваме още много години в България.

- Казахте, че до преди три години не сте бягали изобщо, а как решихте да се занимавате с това, особено с маратона?
- Видях възможност да участвам заедно с моя отбор в Wizz състезание. След това си казах, че трябва да дам пример - не само да кажа на хората да бягат, но и аз да бъда активен и да бъда начело. След това си казах, че трябва да тренирам и сега съм много щастлив от времето си, от здравето си. Нямам търпение за още състезания. Следващия уикенд имам нов полумаратон, след това още един полумаратон.

- Колко дългосрочна е инвестицията на Wizz Air в Софийския маратон?
- В момента имаме шест самолета в София и два във Варна, продължаваме да развиваме още възможности. Нашата цел е да станем домашна компания за Източна Европа. Това е много важно.

- Тази година над 8000 души ще се включат в Wizz Air Sofia Marathon, очаквахте ли да има толкова много участници в България?
- Много съм щастлив. Надявахме се много хора да бягат в България, но сега 8000 души е голямо състезание и това поставя София на световната сцена заедно с много други големи състезания. Колкото повече хора виждат това като възможност да дойдат да бягат в България, толкова е по-добре за нас. Това поставя София на картата и е вълнуващо.

- Каква е амбицията ви за следващата година?
- През следващата година искаме да продължим да се развиваме в Европа и България е много важна част от това. Надяваме се да продължим с това състезание, но за момента не мога да ви споделя повече информация. Но окачвайте.

- С какви новости планирате да зарадвате участниците през 2026 г.?
- Както ви казах, все още не мога да издам, но ще има още забавни неща. Окачвайте ги.

Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов

Още от Лека атлетика

Митко Ценов пред Sportal.bg: Вече само маратонът ми приляга на начина на живот

Митко Ценов пред Sportal.bg: Вече само маратонът ми приляга на начина на живот

  • 12 окт 2025 | 10:36
  • 3495
  • 0
8000 души от 66 държави се впуснаха в Софийския маратон

8000 души от 66 държави се впуснаха в Софийския маратон

  • 12 окт 2025 | 10:25
  • 3603
  • 4
Вижте къде и кога ще са затворени улиците за Софийския маратон

Вижте къде и кога ще са затворени улиците за Софийския маратон

  • 11 окт 2025 | 17:21
  • 1936
  • 0
Шпионски скандал разтърси италианската лека атлетика

Шпионски скандал разтърси италианската лека атлетика

  • 11 окт 2025 | 17:07
  • 6758
  • 0
Треньорът на Аршад Надийм го защити след слабото представяне на Световното

Треньорът на Аршад Надийм го защити след слабото представяне на Световното

  • 11 окт 2025 | 16:24
  • 1384
  • 0
Близо 1200 участници в масовия старт на 5 км подгряха Софийския маратон

Близо 1200 участници в масовия старт на 5 км подгряха Софийския маратон

  • 11 окт 2025 | 15:27
  • 1429
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Купата на България на живо! Един отбор от Втора лига засега е аут

Купата на България на живо! Един отбор от Втора лига засега е аут

  • 12 окт 2025 | 16:12
  • 68895
  • 37
Двама аут за България срещу Испания, Сашо Димитров лиши младежите от ключов играч

Двама аут за България срещу Испания, Сашо Димитров лиши младежите от ключов играч

  • 12 окт 2025 | 14:35
  • 12449
  • 10
Симеон Николов вече тренира с Локомотив (Новосибирск)

Симеон Николов вече тренира с Локомотив (Новосибирск)

  • 12 окт 2025 | 13:41
  • 10794
  • 19
Триумф за Кения при мъжете и жените на Софийския маратон

Триумф за Кения при мъжете и жените на Софийския маратон

  • 12 окт 2025 | 12:32
  • 3137
  • 5
Квалификациите за Мондиал 2026 продължават, падна първият гол за деня

Квалификациите за Мондиал 2026 продължават, падна първият гол за деня

  • 12 окт 2025 | 16:02
  • 9162
  • 0
Везенков и Олимпиакос търсят първа победа срещу ПАО този сезон в голямото гръцко дерби

Везенков и Олимпиакос търсят първа победа срещу ПАО този сезон в голямото гръцко дерби

  • 12 окт 2025 | 10:28
  • 2981
  • 2