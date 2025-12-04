Бегач "умря за 90 минути“ по време на маратон, но беше върнат към живота по чудо

Тийнейджър бегач "умря за 90 минути“ по време на маратон, но по чудо беше върнат към живота. Иржи Маржи се изгубва по трасето на планински маратон и получава сърдечен арест за около час и половина. В ледени условия 18-годишният младеж припада на планински хребет край пътеката, облечен само с мокра тениска и къси панталони.

Той страда от хипотермия, което позволява на спасителите да го реанимират без увреждания, след като сърцето му спира да бие за 90 минути. Инцидентът става на надморска височина от около 2000 метра, а телесната му температура е критично ниска – 21 градуса по Целзий.

Иржи, който е пианист и ученик в музикално училище в Грианте, припада по време на маратона Lake Como Marathon Trail в Северна Италия на 27 септември.

Той прекарва шест дни на животоподдържащи системи, девет дни в интензивно отделение, две седмици в болница и месец в рехабилитация, съобщава What's The Jam. Иржи се завръща в училище миналата седмица.

В понеделник той се срещна със своите спасители и няколко правителствени служители в сградата на регион Ломбардия в Милано. Членовете на спасителния екип му върнаха състезателния номер 7, който е носил в деня на инцидента.

"Ако съм тук, то е изцяло благодарение на тях“, заяви Иржи. Той добави: "Казах си, че няма да се справя. Дори не можех да използвам телефона си, защото пръстите ми бяха замръзнали. Приех фактите такива, каквито бяха, никога не се отчаях и останах нащрек, доколкото е възможно, почти до самия край. След това не си спомням последните няколко минути.“

"Когато се събудих, първият ми спомен беше как майка ми ме пита нещо и аз ѝ отговорих. След това първият ми въпрос беше дали са ми дали медала. Не мога да разбера как е възможно. Беше чудо. И благодаря на тези, които ми помогнаха“, сподели още той.

Лука Лорини, директор на отделението за спешна и интензивна помощ в болница "Папа Йоан XXIII“ в Бергамо, коментира: "Пациентът оцеля отчасти благодарение на силната си физика и младата си възраст. Но беше от решаващо значение, че около него е имало хора, които са знаели какво да правят и как да го направят бързо.“

"Всяка година в „Папа Йоан XXIII“ се провеждат тридневни курсове за обучение по ECMO (екстракорпорална мембранна оксигенация). Искам да подчертая страстта на операторите, подкрепена от наистина високо ниво на експертиза“, добави той.

Изключителният клиничен случай на тийнейджъра ще бъде тема на конференция в болница "Папа Йоан XXIII“ в Бергамо на 10 януари следващата година.