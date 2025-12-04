Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Бегач "умря за 90 минути“ по време на маратон, но беше върнат към живота по чудо

Бегач "умря за 90 минути“ по време на маратон, но беше върнат към живота по чудо

  • 4 дек 2025 | 12:39
  • 717
  • 0
Бегач "умря за 90 минути“ по време на маратон, но беше върнат към живота по чудо

Тийнейджър бегач "умря за 90 минути“ по време на маратон, но по чудо беше върнат към живота. Иржи Маржи се изгубва по трасето на планински маратон и получава сърдечен арест за около час и половина. В ледени условия 18-годишният младеж припада на планински хребет край пътеката, облечен само с мокра тениска и къси панталони.

Той страда от хипотермия, което позволява на спасителите да го реанимират без увреждания, след като сърцето му спира да бие за 90 минути. Инцидентът става на надморска височина от около 2000 метра, а телесната му температура е критично ниска – 21 градуса по Целзий.

Иржи, който е пианист и ученик в музикално училище в Грианте, припада по време на маратона Lake Como Marathon Trail в Северна Италия на 27 септември.

Той прекарва шест дни на животоподдържащи системи, девет дни в интензивно отделение, две седмици в болница и месец в рехабилитация, съобщава What's The Jam. Иржи се завръща в училище миналата седмица.

В понеделник той се срещна със своите спасители и няколко правителствени служители в сградата на регион Ломбардия в Милано. Членовете на спасителния екип му върнаха състезателния номер 7, който е носил в деня на инцидента.

"Ако съм тук, то е изцяло благодарение на тях“, заяви Иржи. Той добави: "Казах си, че няма да се справя. Дори не можех да използвам телефона си, защото пръстите ми бяха замръзнали. Приех фактите такива, каквито бяха, никога не се отчаях и останах нащрек, доколкото е възможно, почти до самия край. След това не си спомням последните няколко минути.“

"Когато се събудих, първият ми спомен беше как майка ми ме пита нещо и аз ѝ отговорих. След това първият ми въпрос беше дали са ми дали медала. Не мога да разбера как е възможно. Беше чудо. И благодаря на тези, които ми помогнаха“, сподели още той.

Лука Лорини, директор на отделението за спешна и интензивна помощ в болница "Папа Йоан XXIII“ в Бергамо, коментира: "Пациентът оцеля отчасти благодарение на силната си физика и младата си възраст. Но беше от решаващо значение, че около него е имало хора, които са знаели какво да правят и как да го направят бързо.“

"Всяка година в „Папа Йоан XXIII“ се провеждат тридневни курсове за обучение по ECMO (екстракорпорална мембранна оксигенация). Искам да подчертая страстта на операторите, подкрепена от наистина високо ниво на експертиза“, добави той.

Изключителният клиничен случай на тийнейджъра ще бъде тема на конференция в болница "Папа Йоан XXIII“ в Бергамо на 10 януари следващата година.

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Иван Пешев проведе среща с новоизбрания председател на БФЛА Георги Павлов

Иван Пешев проведе среща с новоизбрания председател на БФЛА Георги Павлов

  • 3 дек 2025 | 16:30
  • 385
  • 0
Християн Касабов лети над препятствията с медали и рекорди

Християн Касабов лети над препятствията с медали и рекорди

  • 2 дек 2025 | 17:36
  • 816
  • 0
Община Провадия ще подкрепи леката атлетика в града

Община Провадия ще подкрепи леката атлетика в града

  • 2 дек 2025 | 17:26
  • 650
  • 0
Габи Томас с важна информация след месеци извън пистата заради контузия в ахилеса

Габи Томас с важна информация след месеци извън пистата заради контузия в ахилеса

  • 2 дек 2025 | 17:20
  • 1024
  • 0
Коварж и Хрохова повеждат състава на Чехия за Лагоа 2025

Коварж и Хрохова повеждат състава на Чехия за Лагоа 2025

  • 2 дек 2025 | 14:35
  • 740
  • 0
Над 11 000 ще стартират на маратона на Прага през 2026 г.

Над 11 000 ще стартират на маратона на Прага през 2026 г.

  • 2 дек 2025 | 11:21
  • 606
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Добруджа и Лудогорец, "орлите" без ключови играчи

11-те на Добруджа и Лудогорец, "орлите" без ключови играчи

  • 4 дек 2025 | 12:12
  • 2050
  • 6
Георги Иванов: Домакинството на европейското U19 е огромен престиж за футбола ни и оценка от УЕФА за работата ни

Георги Иванов: Домакинството на европейското U19 е огромен престиж за футбола ни и оценка от УЕФА за работата ни

  • 4 дек 2025 | 10:24
  • 5420
  • 25
Бивш агент на Любо Пенев с подробности за случващото се

Бивш агент на Любо Пенев с подробности за случващото се

  • 4 дек 2025 | 11:21
  • 11151
  • 12
Левски лети на върха, но Славия е във форма - какво ще стане в дербито?

Левски лети на върха, но Славия е във форма - какво ще стане в дербито?

  • 4 дек 2025 | 05:35
  • 12809
  • 83
ЦСКА гони рекорд от 2017 година

ЦСКА гони рекорд от 2017 година

  • 4 дек 2025 | 09:20
  • 9926
  • 11
Отново е време за шоу от Евролигата в "Арена Ботевград"

Отново е време за шоу от Евролигата в "Арена Ботевград"

  • 4 дек 2025 | 07:00
  • 2115
  • 0