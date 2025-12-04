Корир търси изкупление във Валенсия след провала в Чикаго

Настоящият шампион на Бостънския маратон Джон Корир се надява на силно представяне в неделния маратон на Валенсия. Той е решен да прогони призраците от горчивото си участие в Чикаго и да затвърди отново доминацията си на световната сцена в шосейното бягане.

На 12 октомври в Чикаго Корир пристигна с мисията да защити титлата, която спечели през 2024 г. с време 2:02:44. Защитата му обаче се провали драматично, след като той не успя да завърши състезанието.

Преди този неуспех Корир предприе дръзка атака на трасето, преминавайки през първите километри със скорост, значително по-бърза от световния рекорд. Но когато умората и лошият късмет го застигнаха, опитът му за победа приключи преждевременно.

В крайна сметка Джейкъб Киплимо от Уганда грабна титлата в Чикаго с време 2:02:23, изпреварвайки Амос Кипруто (2:03:54) и Алекс Масаи (2:04:37). Сега Корир е презаредил, префокусирал се е и е насочил цялото си внимание към Валенсия. "Ще бягам във Валенсия в неделя. Основната ми цел е да спечеля“, заяви Корир пред Star.

Въпреки че прочутото бързо трасе на Валенсия често насърчава светкавични начални темпове, Корир настоява, че няма да се впусне в безразсъдно бърз старт. Вместо това той планира да приложи премерен, тактически подход. "Ще бягам тактически; няма да започна силно във Валенсия“, каза той.

Снимки: Imago