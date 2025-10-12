Иво Балабанов пред Sportal.bg: Бях на легло и не знаех дали изобщо ще участвам

Победителят в бягането на 10 км като част от програмата на Софийския маратон Иво Балабанов сподели радостта си пред Sportal.bg след успеха в столицата. Той беше щастлив и от представянето на брат си Мартин, който завърши на трета позиция.

8000 души от 66 държави се впуснаха в Софийския маратон

"Миналата седмица бях болен и до последно не се знаеше дали изобщо ще участвам. Бях на легло и бях доста зле. Последните дни се подобрих и реших да участвам - получи се хубаво състезание и съм много доволен.

Девора Аврамова пред Sportal.bg: Искам да пробвам и полумаратона в София

С брат ми тренираме заедно. Тази година той можеше да стане и втори, но той също беше болен и не се знаеше изобщо дали ще участва. Беше по-предпазлив, а на финала за малко не стана втори. Миналата година пак беше трети, така че с него сме окупирали топ 3.

Добре съм си вкъщи в България - доста по-спокойно ми е от Америка. Успявам да тренирам, имам време да тренирам и други хора. Това беше целта ми, когато се прибрах - да имам време да правя каквото ми харесва", каза Балабанов пред Sportal.bg.