Исмаил Сенанджи пред Sportal.bg: Изненадан съм от третото място

  • 12 окт 2025 | 15:10
  • 1230
  • 0

Исмаил Сенанджи завърши трети в тазгодишното издание на Софийския маратон в класическата дистанция от 42.195 км. Живеещият и трениращ в България атлет от Уганда даде специално интервю за Sportal.bg след третото си място днес.

- Исмаил, финишира трети в този труден маратон. Как се чувстваш?
- Всъщност съм много щастлив. Бях изненадан, защото видях много хора пред мен. Видях трима човека пред мен, така че просто дадох най-доброто от себе си, за да финиширам.

Когато влязох във втората обиколка, осъзнах, че съм трети. Тогава си помислих, че трябва да имам кураж и да финиширам, да продължа километър след километър.

- Кое ще бъде следващото състезание за теб? Вероятно няма да е маратон.
- За мен сезонът свърши, защото бягах във веригата Run Bulgaria почти всеки уикенд. Този маратон беше върхът за мен, така че ще си взема няколко дни почивка, може би месец, за да се възстановя и да се подготвя за следващия сезон.

- Ще можем ли да те видим в зала януари-февруари?
- Наистина много искам да бягам в зала, но всеки път се подготвям, лекувам контузии. Трудно е за мен да преминавам от маратон към по-къси дистанции, но ще опитам. Ако успее да се подготвя и моята скорост да е добра, определено ще ме видите в зала.

Снимки: Владимир Иванов

