Предишни победители се завръщат за кроса в Елдорет

Лойс Чекуемой от Уганда ще защитава титлата си, а кениецът Ишмаел Кипкуруи ще се опита да си върне короната, която спечели през 2023 г., по време на състезанието по крос-кънтри The Great Chepsaita Cross Country Run. Надпреварата, която е част от златния тур на Световната атлетика, ще се проведе тази събота в Елдорет.

Директорът на състезанието Кенеди Тануи потвърди, че участие са заявили атлети от над 20 държави. Освен представители на Уганда и Кения, на старт ще застанат състезатели от Етиопия, САЩ, Китай, Япония и Джибути.

Световната сребърна медалистка на 3000 метра с препятствия за девойки под 20 години Чекуемой се завръща с амбицията да дублира победата си при жените на 10 км. Миналогодишното състезание предложи завладяващ дуел между 18-годишната африканска шампионка в стийпълчейза и Мекидес Шимелес от Етиопия, която направи ранен щурм, но бе настигната от Чекуемой в последната обиколка.

Този път Ребека Муанги ще бъде сред атлетките, които се надяват да върнат титлата в Кения. 24-годишната състезателка спечели сребърен медал на 10 000 метра от африканското първенство миналата година, а през юни стана национална шампионка на 5000 метра.

Друга звезда от Уганда, която заслужава внимание, е Риспа Чероп. Тя завърши на шесто място в класическата дистанция на Световното първенство по планинско и трейл бягане през септември.

Към тях на трасето в Чепсайта ще се присъедини и Фемело Матшаба – сребърна медалистка на 3000 метра с препятствия от африканския шампионат под 20 години през 2023 г. и шампионка на Южна Африка.

Състезанието при мъжете също ще се проведе на дистанция от 10 км, а Кипкуруи, който триумфира в първото издание на The Great Chepsaita Cross Country Run, ще бъде сред основните претенденти за победата. 20-годишният атлет завърши четвърти на 10 000 метра на Световното първенство по лека атлетика в Токио през септември.

Очаква се в надпреварата да се включат и редица атлети, които в момента са на лагер с националния отбор на Кения в подготовка за Световното първенство по крос-кънтри в Талахаси следващия месец.

Снимки: Imago