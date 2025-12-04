Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Предишни победители се завръщат за кроса в Елдорет

Предишни победители се завръщат за кроса в Елдорет

  • 4 дек 2025 | 14:21
  • 57
  • 0
Предишни победители се завръщат за кроса в Елдорет

Лойс Чекуемой от Уганда ще защитава титлата си, а кениецът Ишмаел Кипкуруи ще се опита да си върне короната, която спечели през 2023 г., по време на състезанието по крос-кънтри The Great Chepsaita Cross Country Run. Надпреварата, която е част от златния тур на Световната атлетика, ще се проведе тази събота в Елдорет.

Директорът на състезанието Кенеди Тануи потвърди, че участие са заявили атлети от над 20 държави. Освен представители на Уганда и Кения, на старт ще застанат състезатели от Етиопия, САЩ, Китай, Япония и Джибути.

Световната сребърна медалистка на 3000 метра с препятствия за девойки под 20 години Чекуемой се завръща с амбицията да дублира победата си при жените на 10 км. Миналогодишното състезание предложи завладяващ дуел между 18-годишната африканска шампионка в стийпълчейза и Мекидес Шимелес от Етиопия, която направи ранен щурм, но бе настигната от Чекуемой в последната обиколка.

Този път Ребека Муанги ще бъде сред атлетките, които се надяват да върнат титлата в Кения. 24-годишната състезателка спечели сребърен медал на 10 000 метра от африканското първенство миналата година, а през юни стана национална шампионка на 5000 метра.

Друга звезда от Уганда, която заслужава внимание, е Риспа Чероп. Тя завърши на шесто място в класическата дистанция на Световното първенство по планинско и трейл бягане през септември.

Към тях на трасето в Чепсайта ще се присъедини и Фемело Матшаба – сребърна медалистка на 3000 метра с препятствия от африканския шампионат под 20 години през 2023 г. и шампионка на Южна Африка.

Състезанието при мъжете също ще се проведе на дистанция от 10 км, а Кипкуруи, който триумфира в първото издание на The Great Chepsaita Cross Country Run, ще бъде сред основните претенденти за победата. 20-годишният атлет завърши четвърти на 10 000 метра на Световното първенство по лека атлетика в Токио през септември.

Очаква се в надпреварата да се включат и редица атлети, които в момента са на лагер с националния отбор на Кения в подготовка за Световното първенство по крос-кънтри в Талахаси следващия месец.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Лека атлетика

Бегач "умря за 90 минути“ по време на маратон, но беше върнат към живота по чудо

Бегач "умря за 90 минути“ по време на маратон, но беше върнат към живота по чудо

  • 4 дек 2025 | 12:39
  • 1743
  • 0
Корир търси изкупление във Валенсия след провала в Чикаго

Корир търси изкупление във Валенсия след провала в Чикаго

  • 4 дек 2025 | 12:14
  • 224
  • 0
Ноа Лайлс обяви първия си старт за 2026 г. в очакване на силно завръщане на пистата

Ноа Лайлс обяви първия си старт за 2026 г. в очакване на силно завръщане на пистата

  • 4 дек 2025 | 11:29
  • 193
  • 0
Гаут Гаут получи огромно признание, което подмина дори Болт и Лайлс

Гаут Гаут получи огромно признание, което подмина дори Болт и Лайлс

  • 4 дек 2025 | 10:36
  • 2394
  • 1
Испания обяви звезден състав за Европейското по крос-кънтри

Испания обяви звезден състав за Европейското по крос-кънтри

  • 4 дек 2025 | 10:20
  • 203
  • 0
Ван Ес и Нилесен повеждат нидерландския отбор за Европейското по крос-кънтри

Ван Ес и Нилесен повеждат нидерландския отбор за Европейското по крос-кънтри

  • 4 дек 2025 | 10:09
  • 527
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Добруджа 0:1 Лудогорец, разградчани вкараха в края на първата част

Добруджа 0:1 Лудогорец, разградчани вкараха в края на първата част

  • 4 дек 2025 | 13:51
  • 7606
  • 38
11-те на Ботев (Враца) и Спартак (Варна)

11-те на Ботев (Враца) и Спартак (Варна)

  • 4 дек 2025 | 14:17
  • 460
  • 0
Георги Иванов: Домакинството на европейското U19 е огромен престиж за футбола ни и оценка от УЕФА за работата ни

Георги Иванов: Домакинството на европейското U19 е огромен престиж за футбола ни и оценка от УЕФА за работата ни

  • 4 дек 2025 | 10:24
  • 8443
  • 31
ЦСКА събра над 45 000 лева в кампанията за Любослав Пенев

ЦСКА събра над 45 000 лева в кампанията за Любослав Пенев

  • 4 дек 2025 | 13:24
  • 1756
  • 4
Левски лети на върха, но Славия е във форма - какво ще стане в дербито?

Левски лети на върха, но Славия е във форма - какво ще стане в дербито?

  • 4 дек 2025 | 05:35
  • 15897
  • 92
Бивш агент на Любо Пенев с подробности за случващото се

Бивш агент на Любо Пенев с подробности за случващото се

  • 4 дек 2025 | 11:21
  • 18163
  • 25