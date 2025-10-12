Девора Аврамова пред Sportal.bg: Искам да пробвам и полумаратона в София

Девора Аврамова изрази щастието си пред Sportal.bg от спечеленото бягане на 10 км при жените като част от Софийския маратон.

"Уникално е чувството. Това беше една от малките ми цели, които си поставям всяка година. Радвам се, че успявам да ги постигам. Много ми харесва малко по-меко есенно време. За бягане беше уникално.

Определено много искам да пробвам полумаратона в София, защото всички казват, че трасето е супер. Защо не и маратон, все пак, у дома и стените помагат. Ще се включа и на кросовите бягания - по-следващата седмица е държавното първенство по крос, а дай, Боже, да има и по-големи международни състезания", каза Аврамова пред Sportal.bg.