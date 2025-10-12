Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Девора Аврамова пред Sportal.bg: Искам да пробвам и полумаратона в София

Девора Аврамова пред Sportal.bg: Искам да пробвам и полумаратона в София

  • 12 окт 2025 | 11:22
  • 253
  • 0

Девора Аврамова изрази щастието си пред Sportal.bg от спечеленото бягане на 10 км при жените като част от Софийския маратон.

8000 души от 66 държави се впуснаха в Софийския маратон
8000 души от 66 държави се впуснаха в Софийския маратон

"Уникално е чувството. Това беше една от малките ми цели, които си поставям всяка година. Радвам се, че успявам да ги постигам. Много ми харесва малко по-меко есенно време. За бягане беше уникално.

Митко Ценов пред Sportal.bg: Вече само маратонът ми приляга на начина на живот
Митко Ценов пред Sportal.bg: Вече само маратонът ми приляга на начина на живот

Определено много искам да пробвам полумаратона в София, защото всички казват, че трасето е супер. Защо не и маратон, все пак, у дома и стените помагат. Ще се включа и на кросовите бягания - по-следващата седмица е държавното първенство по крос, а дай, Боже, да има и по-големи международни състезания", каза Аврамова пред Sportal.bg.

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Митко Ценов пред Sportal.bg: Вече само маратонът ми приляга на начина на живот

Митко Ценов пред Sportal.bg: Вече само маратонът ми приляга на начина на живот

  • 12 окт 2025 | 10:36
  • 888
  • 0
8000 души от 66 държави се впуснаха в Софийския маратон

8000 души от 66 държави се впуснаха в Софийския маратон

  • 12 окт 2025 | 10:25
  • 1395
  • 1
Вижте къде и кога ще са затворени улиците за Софийския маратон

Вижте къде и кога ще са затворени улиците за Софийския маратон

  • 11 окт 2025 | 17:21
  • 1703
  • 0
Шпионски скандал разтърси италианската лека атлетика

Шпионски скандал разтърси италианската лека атлетика

  • 11 окт 2025 | 17:07
  • 6643
  • 0
Треньорът на Аршад Надийм го защити след слабото представяне на Световното

Треньорът на Аршад Надийм го защити след слабото представяне на Световното

  • 11 окт 2025 | 16:24
  • 1301
  • 0
Близо 1200 участници в масовия старт на 5 км подгряха Софийския маратон

Близо 1200 участници в масовия старт на 5 км подгряха Софийския маратон

  • 11 окт 2025 | 15:27
  • 1385
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Автогол прекърши България и Турция ни направи на решето

Автогол прекърши България и Турция ни направи на решето

  • 11 окт 2025 | 23:36
  • 250229
  • 807
Гонзо: С тези футболисти България няма как да се гордее с футбола си!

Гонзо: С тези футболисти България няма как да се гордее с футбола си!

  • 12 окт 2025 | 02:24
  • 34215
  • 149
Сашо Димитров: Автоголът ни срина, какво по-хубаво от дебют срещу такъв отбор

Сашо Димитров: Автоголът ни срина, какво по-хубаво от дебют срещу такъв отбор

  • 11 окт 2025 | 23:59
  • 23753
  • 110
Нови 13 вълнуващи битки за Купата на България

Нови 13 вълнуващи битки за Купата на България

  • 12 окт 2025 | 09:00
  • 52894
  • 28
Насар се завърна в България с подобаващо посрещане

Насар се завърна в България с подобаващо посрещане

  • 12 окт 2025 | 00:18
  • 25483
  • 21
Квалификациите за Мондиал 2026 продължават с осем мача

Квалификациите за Мондиал 2026 продължават с осем мача

  • 12 окт 2025 | 07:05
  • 5773
  • 0