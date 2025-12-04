Батоклети и силна смесена щафета повеждат Италия към Лагоа

Действащата шампионка Надя Батоклети е най-изявеното име в състава на Италия, който включва 42-ма атлети за Европейското първенство по крос-кънтри в Лагоа (Португалия) на 14 декември. Миналата година Батоклети стана първата жена в историята на шампионата, спечелила индивидуални титли при девойките под 20 години, младежите под 23 години и при жените. Тя също така изведе Италия до първата в историята отборна титла в надпреварата при жените.

В италианския отбор са включени още Елиза Палмеро, Валентина Джемето и Никол Рейна, които заедно с Батоклети бяха част от златния тим на страната в Анталия миналата година.

Големи надежди се възлагат и на смесената щафета, където Италия ще се стреми към трета титла от 2022 г. насам. В състава са трима от златните медалисти от миналата година – Себастиано Паролини, Марта Дзенони и Пиетро Арезе, както и Гая Сабатини, която донесе паметно злато на Италия на родна земя в Торино през 2022 г.

В отсъствието на миналогодишния сребърен медалист Йеманеберхан Крипа, отборът при мъжете се води от италианския рекордьор в маратона Йоханес Киапинели, който завърши шести в маратона на Световното първенство по лека атлетика в Токио.

Киапинели спечели сребърен медал при юношите под 20 години зад Якоб Ингебригтсен през 2016 г. Най-доброто му класиране при мъжете е осмо място на Европейското първенство по крос-кънтри през 2022 г.