Буркард и Гьоргер повеждат Германия към Европейското по крос-кънтри

  • 4 дек 2025 | 15:28
Елена Буркард и Маркус Гьоргер бяха включени в състава на Германия за Европейското първенство по крос-кънтри в Лагоа, което ще се проведе на 14 декември 2025 г. Номинациите им идват веднага след като двамата спечелиха националните титли в Дармщат през изминалия уикенд.

Буркард, която триумфира с дубъл на средна и дълга дистанция в Дармщат, ще се състезава в надпреварата при жените. Към нея ще се присъедини европейската сребърна медалистка на 10 км Ева Дитерих, която завърши втора след Буркард в състезанието на дълга дистанция в неделя.

По подобен начин отборът при мъжете ще бъде оглавен от първите двама финиширали на германския шампионат по крос-кънтри. Победителят Гьоргер и неговият подгласник Ник Йегер също получиха повиквателни за Лагоа 2025.

В надпреварите при подрастващите германските надежди ще бъдат водени от Юлия Ерле. Световната и европейска шампионка по планинско бягане за девойки под 20 години и бронзова медалистка на 5000 м от Европейското първенство за същата възраст остана на крачка от медалите на Европейското първенство по крос-кънтри в Анталия 2024.

Снимки: Gettyimages

