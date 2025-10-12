Милица Мирчева пред Sportal.bg: Да съм директор е отговорно, не ми липсват състезанията

Популярни
  • 12 окт 2025 | 13:26
Милица Мирчева говори пред Sportal.bg за новата си роля на организатор и директор на Софийския маратон. В тазгодишното 42-ро издание всеха участие рекорден брой състезатели - близо 8000 от 66 държави.

"Това е доста отговорна роля. Чувствам се добре в нея", каза Мирчева пред Sportal.bg. "Чувам добри отзиви от бегачите, които минаха по трасето, което доста ме радва. Не ми е странно, че не се състезавам, защото съм си приела новата роля.

Не ми липсват състезанията тази година. През последните дни мисля само за условията за бегачите и за това да им се предостави всичко необходимо.

Организацията е доста отговорна и трудна. Екипът е много важен, страшно много работихме и си помагахме взаимно. Много от нещата минаха плавно, благодарение на добрата комуникация.

По-сериозни бягания ще правя догодина. Тази година съм планирала някои участия, например в маратона във Валенсия. С треньора ми Йоло Николов ще преценим кога и къде ще е най-добре да се включа. Все още имам болки, но тенденцията е да се подобрява състоянието ми, затова мисля, че ще съм готова 90% догодина", каза Мирчева пред Sportal.bg.

Снимки: Владимир Иванов

