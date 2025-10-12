Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. 8000 души от 66 държави се впуснаха в Софийския маратон

8000 души от 66 държави се впуснаха в Софийския маратон

  • 12 окт 2025 | 10:25
  • 1385
  • 1

Близо 8000 души от 66 страни от цял свят застанаха на старта на 42-рото издание на Софийския маратон.

В дистанцията на 10 км триумфираха Иво Балабанов и Девора Аврамова.

Надпреварата е със старт и финал пред Националната художествена галерия и ще се проведе в три състезателни дисциплини. В най-масовата, която е на 10 километра, бегачите ще стартираха в 9:10 часа, а новост тази година е, че участниците в маратона на 42 километра и в полумаратона на 21 километра стартираха заедно в 9:30 часа.

Участниците ще преминат покрай емблематични места за столицата, като Триъгълника на властта, Лъвов мост, Съдебната палата, Военния клуб, Народното събрание, Софийския университет и моста Чавдар. Основна част от трасето са булевардите "Тодор Александров" и "Царица Йоана" в Западната част на града, както и по булевардите "Цар Освободител" и "Дондуков" в центъра.

Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов

Още от Лека атлетика

Митко Ценов пред Sportal.bg: Вече само маратонът ми приляга на начина на живот

Митко Ценов пред Sportal.bg: Вече само маратонът ми приляга на начина на живот

  • 12 окт 2025 | 10:36
  • 871
  • 0
Вижте къде и кога ще са затворени улиците за Софийския маратон

Вижте къде и кога ще са затворени улиците за Софийския маратон

  • 11 окт 2025 | 17:21
  • 1702
  • 0
Шпионски скандал разтърси италианската лека атлетика

Шпионски скандал разтърси италианската лека атлетика

  • 11 окт 2025 | 17:07
  • 6642
  • 0
Треньорът на Аршад Надийм го защити след слабото представяне на Световното

Треньорът на Аршад Надийм го защити след слабото представяне на Световното

  • 11 окт 2025 | 16:24
  • 1301
  • 0
Близо 1200 участници в масовия старт на 5 км подгряха Софийския маратон

Близо 1200 участници в масовия старт на 5 км подгряха Софийския маратон

  • 11 окт 2025 | 15:27
  • 1385
  • 0
Кийли Ходжкинсън смята, че контузията ѝ е помогнала за победата в Ню Йорк

Кийли Ходжкинсън смята, че контузията ѝ е помогнала за победата в Ню Йорк

  • 11 окт 2025 | 14:53
  • 808
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Автогол прекърши България и Турция ни направи на решето

Автогол прекърши България и Турция ни направи на решето

  • 11 окт 2025 | 23:36
  • 250150
  • 807
Гонзо: С тези футболисти България няма как да се гордее с футбола си!

Гонзо: С тези футболисти България няма как да се гордее с футбола си!

  • 12 окт 2025 | 02:24
  • 34171
  • 149
Сашо Димитров: Автоголът ни срина, какво по-хубаво от дебют срещу такъв отбор

Сашо Димитров: Автоголът ни срина, какво по-хубаво от дебют срещу такъв отбор

  • 11 окт 2025 | 23:59
  • 23731
  • 110
Нови 13 вълнуващи битки за Купата на България

Нови 13 вълнуващи битки за Купата на България

  • 12 окт 2025 | 09:00
  • 52883
  • 28
Насар се завърна в България с подобаващо посрещане

Насар се завърна в България с подобаващо посрещане

  • 12 окт 2025 | 00:18
  • 25471
  • 21
Квалификациите за Мондиал 2026 продължават с осем мача

Квалификациите за Мондиал 2026 продължават с осем мача

  • 12 окт 2025 | 07:05
  • 5759
  • 0