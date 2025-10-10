Популярни
Стоичков, Сираков, Балъков и Георги Иванов гости на откриването на новия комплекс на Даниел Боримиров
Нагелсман: Томас Мюлер няма да бъде мой помощник за Световното

  • 10 окт 2025 | 10:24
  • 322
  • 0
Нагелсман: Томас Мюлер няма да бъде мой помощник за Световното

Селекционерът на националния отбор по футбол на Германия Юлиан Нагелсман смята, че е малко вероятно Томас Мюлер да бъде негов помощник-треньор за Световното първенство догодина. Четирикратните световни шампиони подновяват участието си в квалификациите тази вечер, когато ще приемат Люксембург в Зинсхайм в третия си мач от Група А. Изненадващата загуба с 0:2 при гостуването в Словакия постави Германия в догонваща позиция, но Нагелсман е уверен, че тимът ще си осигури място на Мондиал 2026. По-рано тази седмица Мюлер, който сега е футболист на Ванкувър Уайткапс, беше споменат като потенциална част от щаба на селекционера за турнира догодина.

"Томас определено е кандидат, който би могъл да заема такъв пост, но той все още има договор до зимата на 2026 година. Доколкото знам, те ще започнат отново тренировки около 26 юни 2026-а. Не мисля, че треньорът на Ванкувър ще бъде ентусиазиран, ако Томас каже, че ще дойде две или три седмици по-късно, защото иска да бъде помощник-треньор", коментира Юлиан Нагелсман.

"Говорих с него няколко пъти и той се чувства много добре във Ванкувър в момента, играе добре, вкарва много голове. Напредва във футбола там, като ще иска да го направи и след Световното първенство. Ето защо ще кажа с увереност, че той няма да заеме поста помощник-треньор при мен или при който и да е друг треньор това лято", добави селекционерът на Германия.

Предвид статута на Люксембург, се очаква домакините да спечелят с голяма разлика.

"Никога не съм започвал даден мач с думите, че трябва да спечелим с голяма разлика. Това рядко е полезно. Дори не е от полза за мотивацията на собствения ти отбор", настоя той.

