Дешан: Тези мачове винаги са трудни

Селекционерът на Франция Дидие Дешан остана доволен от успеха с 3:0 над Азербайджан. Макар резултатът да е доста изразителен, победата не дойде толкова лесно за "петлите". Наставникът обаче е похвали отбора си и по-специално автора на третия гол Флориан Товен, който се разписа секунди след като се появи в игра.

"На индивидуално ниво Товен притежава качества на голмайстор. Той ми благодари, но и аз му благодаря. Точно това очаквам от хората, които влизат от пейката", започна Дешан.

Франция продължи похода си към Северна Америка с класика срещу Азербайджан, но Мбапе притесни с принудителна смяна

"Тези мачове винаги са трудни. В началото не разигравахме достатъчно бързо топката, а съперникът се бе прибрал дълбоко с нисък блок. Единствените случаи, в които успявахме да ги притесним, бе със скорост. През първото полувреме бяхме твърде бавни. В тези мачове трябва да излезеш с правилната нагласа от самото начало. Но постигнахме още една победа, което означава, че имаме девет точки", допъли специалистът.

Той коментира и контузията на звездата на "петлите" Килиан Мбапе.

"Той получи удар в същия глезен, с който имаше проблем. Болката отшумява, когато получи повече почивка. В мачовете обаче е нормално да има контакт. Ще видим какво е състоянието му по-късно. Той има дискомфорт и не положението не е идеално", допълни наставникът.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages