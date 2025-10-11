Франция без капитана си Мбапе срещу Исландия

Нападателят на Реал Мадрид и капитан на Франция Килиан Мбапе ще пропусне предстоящия квалификационен мач за Световното първенство през 2026 година срещу Исландия поради контузия, съобщи АФП, позовавайки се на треньорския щаб на тима.

Мбапе няма да участва в двубоя на 13 октомври заради травмата в десния глезен, която получи срещу Азербайджан снощи. Той се оплака от подобна контузия на 4 октомври по време на срещата от осмия кръг на Ла Лига срещу Виляреал.

Франция продължи похода си към Северна Америка с класика срещу Азербайджан, но Мбапе притесни с принудителна смяна

Световното първенство през 2026 година ще се проведе в САЩ, Мексико и Канада от 11 юни до 19 юли.

