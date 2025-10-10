Популярни
Последна официална тренировка на България преди дебюта на Димитров срещу Турция
11-те на Португалия (U21) и България (U21)

  10 окт 2025
  • 2797
  • 1
11-те на Португалия (U21) и България (U21)

Станаха ясни стартовите състави на Португалия (U21) и България (U21). Двата тима се изправят един срещу друг в сблъсък от квалификациите за Европейското първенство през 2027 година.

Дотук "лъвчетата" записаха един успех - Гибралтар (3:0), и едно равенство - Азербайджан (1:1), и към момента заемат третата позиция в група B. "Мореплавателите" пък постигнаха две победи - Азербайджан (5:0) и Шотландия (2:0), които им отреждат първото място.

ПОРТУГАЛИЯ - БЪЛГАРИЯ 0:0

Стартови състави:

Португалия (U21): 12. Жоао Карвальо, 19. Тиаго Паренте, 5. Гонсало Оливейра, 4. Тиаго Габриел, 17. Мартим Фернандеш. 20. Густаво Са, 15. Диего Родригес, 7. Джеовани, 21. Рожер Фернандес, 10. Родриго Мора, 9. Юсеф Шермити

България (U21): 1. Пламен Андреев, 5. Михаил Полендаков, 5. Мартин Георгиев, 14. Теодор Иванов, 15. Димитър Папазов, 22. Асен Митков, 16. Цветослав Маринов, 21. Петко Панайотов, 11. Георги Лазаров, 18. Кристиян Балов, 9. Борислав Рупанов

