Вход / Регистрирай се
  2. България U21
  3. Тодор Янчев: За мен това поколение ще бъде промяната в българския футбол

Тодор Янчев: За мен това поколение ще бъде промяната в българския футбол

  • 7 окт 2025 | 20:32
  • 2922
  • 1

Новият селекционер на България до 21 години Тодор Янчев даде специално интервю пред Sportal.bg преди предстоящите мачове от Европейските квалификации с Португалия и Чехия.

Янчев сподели очакванията си за тези срещи и дали те ще бъдат ключови за класиране напред, както и какви цели си е поставил като наставник на младежите.

Вратарска криза при младежите, двама от тримата повикани отпаднаха
Вратарска криза при младежите, двама от тримата повикани отпаднаха

„Амбиции имам, още повече, когато отборът на България до 21 години разполага с такова талантливо поколение. Аз и екипът ми сме изпълнени с ентусиазъм и вяра в тези момчета, че можем да постигнем нещо голямо. Влязохме непосредствено преди квалификациите, няма да правим големи промени, ще се стремим към тази група от играчи, с които разполагаме. Ще наблегнем на някои детайли. От много години насам имаме хубаво поколение. Бих казал, че и ние сме към фаворитите. Ако не бяхме направили равенство с Азербайджан, сега щяхме да сме с 6 точки. Ще срещнем много сериозни отбори в лицето на Португалия и Чехия. Вярвам, че ще успеем да се противопоставим на тези така наречени фаворити в кавички“, разкри той.

Официално: Тодор Янчев поема младежите
Официално: Тодор Янчев поема младежите

Бившият национал говори и за предимството, което дава утвърждаването в мъжкия футбол и си постави много отговорни цели.

"По-уверени са, защото играят в своите клубове и са си извоювали своите титулярни места, което мен като селекционер ме прави щастлив. Защото едно е да имаш играчи, които не играят, друго е, когато те играят в клубовете и за нас е по-лесно като екип да разполагаме с играчи, които играят. Неслучайно аз и на момчетата им казах, че лично за мен това поколение ще бъде промяната в българския футбол. Виждам техните качества, просто те трябва да го покажат на всички останали", завърши специалистът.

Кои силни страни на Португалия открои Янчев, както и какво каза за контузените вратари - можете да видите във видеото.

Следвай ни:

