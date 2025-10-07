Тодор Янчев: За мен това поколение ще бъде промяната в българския футбол

Новият селекционер на България до 21 години Тодор Янчев даде специално интервю пред Sportal.bg преди предстоящите мачове от Европейските квалификации с Португалия и Чехия.

Янчев сподели очакванията си за тези срещи и дали те ще бъдат ключови за класиране напред, както и какви цели си е поставил като наставник на младежите.

Вратарска криза при младежите, двама от тримата повикани отпаднаха

„Амбиции имам, още повече, когато отборът на България до 21 години разполага с такова талантливо поколение. Аз и екипът ми сме изпълнени с ентусиазъм и вяра в тези момчета, че можем да постигнем нещо голямо. Влязохме непосредствено преди квалификациите, няма да правим големи промени, ще се стремим към тази група от играчи, с които разполагаме. Ще наблегнем на някои детайли. От много години насам имаме хубаво поколение. Бих казал, че и ние сме към фаворитите. Ако не бяхме направили равенство с Азербайджан, сега щяхме да сме с 6 точки. Ще срещнем много сериозни отбори в лицето на Португалия и Чехия. Вярвам, че ще успеем да се противопоставим на тези така наречени фаворити в кавички“, разкри той.

Бившият национал говори и за предимството, което дава утвърждаването в мъжкия футбол и си постави много отговорни цели.

"По-уверени са, защото играят в своите клубове и са си извоювали своите титулярни места, което мен като селекционер ме прави щастлив. Защото едно е да имаш играчи, които не играят, друго е, когато те играят в клубовете и за нас е по-лесно като екип да разполагаме с играчи, които играят. Неслучайно аз и на момчетата им казах, че лично за мен това поколение ще бъде промяната в българския футбол. Виждам техните качества, просто те трябва да го покажат на всички останали", завърши специалистът.

