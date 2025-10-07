Популярни
  1. Sportal.bg
  2. България U21
  3. Вратарска криза при младежите, двама от тримата повикани отпаднаха

Вратарска криза при младежите, двама от тримата повикани отпаднаха

  • 7 окт 2025 | 16:12
  • 910
  • 0

Сериозна вратарска криза налегна младежкия национален отбор на България преди решителните европейски квалификации срещу Португалия и Чехия.

Първоначално новият селекционер на “лъвчетата” Тодор Янчев прати повиквателни на Пламен Андреев (Расинг Сантандер), Алекс Божев (Спарта Прага) и Александър Андреев (Жирона). Последните двама обаче отпаднаха поради травми.

Това наложи спешни промени и на техните места бяха селектирани Велизар-Илия Илиев (Аудаче Чериньола) и Ивайло Неделчев (Арда).

Притеснителното в случая е, че, за съжаление, нито един от петимата вратари няма мач за първия отбор на своя клуб от началото на сезона.

