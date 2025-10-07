Вратарска криза при младежите, двама от тримата повикани отпаднаха

Сериозна вратарска криза налегна младежкия национален отбор на България преди решителните европейски квалификации срещу Португалия и Чехия.

Първоначално новият селекционер на “лъвчетата” Тодор Янчев прати повиквателни на Пламен Андреев (Расинг Сантандер), Алекс Божев (Спарта Прага) и Александър Андреев (Жирона). Последните двама обаче отпаднаха поради травми.

Това наложи спешни промени и на техните места бяха селектирани Велизар-Илия Илиев (Аудаче Чериньола) и Ивайло Неделчев (Арда).

Притеснителното в случая е, че, за съжаление, нито един от петимата вратари няма мач за първия отбор на своя клуб от началото на сезона.