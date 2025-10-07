Младежите на България се готвят усилено за сблъсъка с Португалия

Младежкият национален отбор на България се готви под ръководството на новия селекционер Тодор Янчев за гостуването на Португалия в петък. От първоначалния списък отпаднаха Алекс Божев, Александър Андреев и Викторио Вълков, като техните места бяха заети от Велизар-Илия Илиев, Ивайло Неделчев и Дамян Йорданов.

Вратарска криза при младежите, двама от тримата повикани отпаднаха

Преди началото на тренировката Фен клубът на националните отбори връчи статуетки за "Играч на мача" на Георги Лазаров - срещу Гибралтар (3:0) и на Никола Илиев - срещу Азербайджан (1:1).

Тодор Янчев: За мен това поколение ще бъде промяната в българския футбол

Срещата с "мореплавателите" е на 10 октомври от 21:30 часа българско време.