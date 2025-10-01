Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук!
  1. Sportal.bg
  2. България U21
  3. Тодор Янчев: Винаги съм си поставял максимално високи цели

Тодор Янчев: Винаги съм си поставял максимално високи цели

  • 1 окт 2025 | 14:37
  • 1293
  • 2
Тодор Янчев: Винаги съм си поставял максимално високи цели

Новият селекционер на младежкия национален отбор на България Тодор Янчев постави високи цели пред себе си и пред тима, след като официално наследи Александър Димитров. Специалистът ще дебютира начело на "лъвовете" на 10 октомври срещу Португалия в тежка визита на големия фаворит в групата от квалификациите за Евро 2027.

Официално: Тодор Янчев поема младежите
Официално: Тодор Янчев поема младежите

"Винаги съм си поставял максимално високи цели и като играч, и като треньор", обяви Янчев пред канала на Българския футболен съюз.

"За краткото време, в което работих като старши треньор, имам трето място и финал за Купата на България. Ще искам и играчите да са максималисти. Да, групата ни е трудна. Наясно съм, че имаме тежък мач в Португалия, а след това приемаме Чехия, лесни съперници няма.

Това е предизвикателство, от което имах нужда. С радост приех поканата на президента Георги Иванов и техническия директор Кирил Котев, благодаря за доверието. Имаме много добри младежи, които се надявам да ги развием още по-добре и да ги подготвим за първия отбор. Александър Димитров ме въведе в процеса, даде ми насоки. Нашата работа ще бъде зависима, разбира се, първият отбор е с приоритет. Промени няма да правим кой знае колко много. Схемата и начинът на игра ще се запазят. Имаме няколко дни, в които да изчистим определени детайли", коментира още той.

Следвай ни:

Още от Национални отбори

Бивш треньор на ЦСКА 1948 поема България U19

Бивш треньор на ЦСКА 1948 поема България U19

  • 1 окт 2025 | 14:11
  • 17345
  • 13
Локомотив (Пд) се похвали с младежки национал

Локомотив (Пд) се похвали с младежки национал

  • 29 сеп 2025 | 20:29
  • 1775
  • 0
Димитров за мачовете с Турция и Испания: Ставаш добър, когато се изправиш срещу най-добрите

Димитров за мачовете с Турция и Испания: Ставаш добър, когато се изправиш срещу най-добрите

  • 25 сеп 2025 | 12:09
  • 1495
  • 0
Новият селекционер на България разкри как ще бъде избран капитанът на отбора

Новият селекционер на България разкри как ще бъде избран капитанът на отбора

  • 25 сеп 2025 | 11:56
  • 5229
  • 3
Александър Димитров: Никой не е вечен, въпросът е какво ще оставим след нас

Александър Димитров: Никой не е вечен, въпросът е какво ще оставим след нас

  • 25 сеп 2025 | 11:35
  • 16632
  • 24
Капитанът на Специя се завръща в националния тим на България

Капитанът на Специя се завръща в националния тим на България

  • 25 сеп 2025 | 11:21
  • 11666
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 1 окт 2025 | 07:40
  • 444654
  • 15
Изненади в съставите на Барселона и ПСЖ

Изненади в съставите на Барселона и ПСЖ

  • 1 окт 2025 | 21:07
  • 1544
  • 0
Бивш треньор на ЦСКА 1948 поема България U19

Бивш треньор на ЦСКА 1948 поема България U19

  • 1 окт 2025 | 14:11
  • 17345
  • 13
Левски София посрещна своите герои от националния отбор по волейбол

Левски София посрещна своите герои от националния отбор по волейбол

  • 1 окт 2025 | 14:45
  • 17709
  • 18
БФС отряза Ботев за аудиото от мача с Левски

БФС отряза Ботев за аудиото от мача с Левски

  • 1 окт 2025 | 15:13
  • 15749
  • 65
Три мача от Евролигата днес - Жалгирис увеличава аванса си в Княжеството

Три мача от Евролигата днес - Жалгирис увеличава аванса си в Княжеството

  • 1 окт 2025 | 21:18
  • 3734
  • 0