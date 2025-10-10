Популярни
  1. Sportal.bg
  2. България U21
  3. Труден тест за младежите в дебюта на Тодор Янчев

Труден тест за младежите в дебюта на Тодор Янчев

  • 10 окт 2025 | 08:00
  • 1225
  • 0

Младежкият национален отбор на България гостува на Португалия в трети двубой от квалификациите за Европейското първенство през 2027 година. Сблъсъкът на стадион "Мунисипал де Портимао" е тази вечер от 21:30 часа и ще бъде ръководен от малтиеца Филип Фаруджа.

Дотук "лъвчетата" записаха един успех - Гибралтар (3:0), и едно равенство - Азербайджан (1:1), и към момента заемат третата позиция в група B. "Мореплавателите" пък постигнаха две победи - Азербайджан (5:0) и Шотландия (2:0), които им отреждат първото място.

Начело на родните национали застана Тодор Янчев, след като досегашният селекционер Александър Димитров, който в продължение на близо 7 години работи с младежите, пое представителния тим на България. Дебютът на новия треньор със сигурност няма да бъде лек, тъй като нашите момчета ще се изправят срещу отбор, който е оценяван на над 170 млн. евро.

Лошата новина в лагера на "лъвчетата" е, че трима от първоначално повиканите футболисти отпаднаха от списъка. Алекс Божев, Александър Андреев и Викторио Вълков бяха заменени от Велизар-Илия ИлиевИвайло Неделчев и Дамян Йорданов. 

Португалия U21 - България U21

Начало: 21:30 часа
Съдия: Филип Фаруджа
Стадион: "Мунисипал де Портимао"

