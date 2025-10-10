Труден тест за младежите в дебюта на Тодор Янчев

Младежкият национален отбор на България гостува на Португалия в трети двубой от квалификациите за Европейското първенство през 2027 година. Сблъсъкът на стадион "Мунисипал де Портимао" е тази вечер от 21:30 часа и ще бъде ръководен от малтиеца Филип Фаруджа.

Дотук "лъвчетата" записаха един успех - Гибралтар (3:0), и едно равенство - Азербайджан (1:1), и към момента заемат третата позиция в група B. "Мореплавателите" пък постигнаха две победи - Азербайджан (5:0) и Шотландия (2:0), които им отреждат първото място.

Начело на родните национали застана Тодор Янчев, след като досегашният селекционер Александър Димитров, който в продължение на близо 7 години работи с младежите, пое представителния тим на България. Дебютът на новия треньор със сигурност няма да бъде лек, тъй като нашите момчета ще се изправят срещу отбор, който е оценяван на над 170 млн. евро.

Тодор Янчев: За мен това поколение ще бъде промяната в българския футбол

Лошата новина в лагера на "лъвчетата" е, че трима от първоначално повиканите футболисти отпаднаха от списъка. Алекс Божев, Александър Андреев и Викторио Вълков бяха заменени от Велизар-Илия Илиев, Ивайло Неделчев и Дамян Йорданов.

Португалия U21 - България U21

Начало: 21:30 часа

Съдия: Филип Фаруджа

Стадион: "Мунисипал де Портимао"