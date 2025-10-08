Популярни
  1. Sportal.bg
  2. България U21
  3. Кристиян Балов: Надявам се срещу Португалия да ми е най-добрият мач за сезона

Кристиян Балов: Надявам се срещу Португалия да ми е най-добрият мач за сезона

  • 8 окт 2025 | 10:14
  • 1667
  • 1

Един от най-големите таланти на българския футбол Кристиян Балов даде специално интервю пред Sportal.bg преди предстоящите европейски квалификации на младежкия национален отбор до 21 години срещу Португалия и Чехия.

Футболистът на "белите" сподели очакванията си преди тези ключови сблъсъци, като определи и двубоят срещу "мореплавателите" като един от най-важните в кариерата му до момента.

"Доста съм радостен за поредната повиквателна, която получих за националния отбор до 21 години и амбициите са ми да се представям на ниво и се надявам тези два мача да спечелим шест точки. Целите ми са, ако мога да помогна на отбора да спечелим, и да вкарам голове, и да правя асистенции. Това е моята работа на фланга. Това са двата най-силни отбора в групата, но нас това не ни притеснява. Досега не съм играл срещу толкова силен съперник с националния отбор и се надявам това да ми е най-добрият мач за сезона", коментира Балов.

Фланговият футболист вече се отвърди в мъжкия футбол на клубно ниво, като коментира пътя си от юношеския до мъжкия футбол. Той не скри надеждите си и за стъпка към мъжкия национален отбор.

"Разбира се, в началото беше доста трудно. Но за мен аз доста надградих с тренировките, работя и индивидуално. Това мисля че ме изгради до момента. Надявам се, но това зависи от мен, как ще се представям и ако съм на ниво вече, селекционерът сам ще прецени", завърши той.

Кои са силните качества на Кристиян Балов, стана ли време и за първия му гол при младежите и какво предпочита: гол или асистенция – можете да видите във видеото!

