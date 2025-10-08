"Лигата на талантите" гостува на Светослав Тодоров и Кристъл Палас

Предаването “Лигата на талантите” на Sportal.bg продължава с посещенията си на футболните школи както в България, така и по света, а този път ще отскочим до Англия. На фокус е елитната академия на лондонския Кристъл Палас. Нашият екип посети тренировъчната база на академията и се срещна със Светослав Тодоров – бивш български национал и настоящ треньор на отбора до 18 години.

Силен кръг за домакините в Елитната група до 18 години

Тодоров е част от академията на „орлите“ вече седем години и играе ключова роля в развитието на млади таланти, някои от които вече направиха дебют във Висшата лига. Значителна част от тези футболисти са преминали именно през ръцете на българския специалист, който се радва на изключително доверие в структурата на клуба.

Академията на Кристъл Палас е класифицирана като Категория 1 – най-високото ниво в английския футбол за развитие на млади играчи. Базата впечатлява със своята инфраструктура, която създава перфектни условия за подготовка на бъдещите звезди.

Въпреки че вече е утвърден треньор в юношеския футбол, Тодоров не крие, че е готов за следващата крачка в кариерата си – поемането на мъжки отбор. „Чувствам се подготвен за това предизвикателство. Натрупах огромен опит и знания през последните години“, добави той.

Юношите на Кристъл Палас, водени от Светослав Тодоров, стигнаха до финала на силен турнир

Интересното е, че въпреки ангажиментите си в Англия, Тодоров продължава да следи отблизо случващото се в българския футбол. Той призна, че има специално място в сърцето си за млади български играчи, на които е дал шанс преди години.

Светослав Тодоров е пример за това как професионализмът, отдадеността и търпението могат да превърнат един бивш футболист в ценен ментор, лидер и пример за подражание на следващото поколение.