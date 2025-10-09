Популярни
Игор Тиаго: Футболът в България е по-бърз и по-техничен от този в Бразилия

  • 9 окт 2025 | 18:21
  • 213
  • 1
Бившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго заяви, че футболът в България е по-бърз и по-техничен от този в родината му Бразилия и за него е било голяма възможност да научи нещо ново по време на престоя си в Разград.

"За мен това бе голяма промяна", каза нападателят по повод преминаването си в Лудогорец през зимата на 2022 година.

"Когато отидох в България, хората бяха малко студени и не толкова приятелски настроени, колкото са тези в Бразилия. Това бе голям културен шок за мен спрямо Бразилия", заяви Игор Тиаго, който премина на "Хювефарма Арена" от тима на Крузейро.

"Другата голяма разлика за мен бе времето, което в България е много студено", добави голмайсторът.

Той обаче отчете, че трансферът му при "орлите" е бил стъпка нагоре в неговата кариера.

"В България футболът бе по-бърз и по-техничен, отколкото е този в Бразилия. За мен това бе възможност да се науча, да срещна различна култура и различен език. В началото ми бе трудно, но това бе нещо много важно", каза още той.

По време на престоя си в Лудогорец Игор Тиаго вкара 21 гола и направи седем асистенции в 55 мача, като стана два пъти шампион на България и взе Суперкупата през 2022 година, а силните му игри му донесоха трансфер в Брюж, откъдето той премина и в Брентфорд.

