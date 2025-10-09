БФС с голямо дарение за фондация "Слънчеви деца 2024"

Българският футболен съюз дари 100 000 лева на фондация „Слънчеви деца 2024“ и каузата за интеграция в обществото на деца и младежи със специални потребности.

Сумата е формирана от продажбата на билети от събитието „Заедно за децата“, което БФС реализира съвместно с фондация „Слънчеви деца“ на 2-3 септември, дарения от спонсори на събитието, както и част от приходите от билетите от квалификационната кампания на България за Мондиал 2026.



Дарената от Футболния съюз сума е една от най-големите до момента, подкрепили благотворителната кауза на Криско за изграждането на специализиран център за деца със специални потребности.