Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България
  3. БФС с голямо дарение за фондация "Слънчеви деца 2024"

БФС с голямо дарение за фондация "Слънчеви деца 2024"

  • 9 окт 2025 | 09:53
  • 653
  • 1
БФС с голямо дарение за фондация "Слънчеви деца 2024"

Българският футболен съюз дари 100 000 лева на фондация „Слънчеви деца 2024“ и каузата за интеграция в обществото на деца и младежи със специални потребности.

Сумата е формирана от продажбата на билети от събитието „Заедно за децата“, което БФС реализира съвместно с фондация „Слънчеви деца“ на 2-3 септември, дарения от спонсори на събитието, както и част от приходите от билетите от квалификационната кампания на България за Мондиал 2026.

Дарената от Футболния съюз сума е една от най-големите до момента, подкрепили благотворителната кауза на Криско за изграждането на специализиран център за деца със специални потребности.

Следвай ни:

Още от Национални отбори

Вратар, хванал три дузпи на Рома в един мач, излиза в събота срещу България

Вратар, хванал три дузпи на Рома в един мач, излиза в събота срещу България

  • 8 окт 2025 | 17:28
  • 2458
  • 0
Селекционерът на България разказа как са го изгонили срещу Левски и заяви: Бях луд играч

Селекционерът на България разказа как са го изгонили срещу Левски и заяви: Бях луд играч

  • 8 окт 2025 | 11:25
  • 24036
  • 31
Кристиян Балов: Надявам се срещу Португалия да ми е най-добрият мач за сезона

Кристиян Балов: Надявам се срещу Португалия да ми е най-добрият мач за сезона

  • 8 окт 2025 | 10:14
  • 5792
  • 5
Младежите на България се готвят усилено за сблъсъка с Португалия

Младежите на България се готвят усилено за сблъсъка с Португалия

  • 7 окт 2025 | 20:41
  • 1949
  • 0
Александър Димитров: Ще обсъдим всички правила с играчите и санкциите ще бъдат предложени от тях

Александър Димитров: Ще обсъдим всички правила с играчите и санкциите ще бъдат предложени от тях

  • 7 окт 2025 | 20:33
  • 5187
  • 5
Тодор Янчев: За мен това поколение ще бъде промяната в българския футбол

Тодор Янчев: За мен това поколение ще бъде промяната в българския футбол

  • 7 окт 2025 | 20:32
  • 19434
  • 28
Виж всички

Водещи Новини

Карлос Насар търси нова крачка по пътя към величието

Карлос Насар търси нова крачка по пътя към величието

  • 9 окт 2025 | 07:23
  • 11960
  • 6
Световните квалификации се завръщат с осем мача

Световните квалификации се завръщат с осем мача

  • 9 окт 2025 | 07:40
  • 6334
  • 1
Кой какво каза след дербито от Евролигата Апоел - Макаби в "Арена София"

Кой какво каза след дербито от Евролигата Апоел - Макаби в "Арена София"

  • 9 окт 2025 | 09:34
  • 1358
  • 5
Венци Стефанов: Празни приказки, явно някой търси успокоение на своята съвест

Венци Стефанов: Празни приказки, явно някой търси успокоение на своята съвест

  • 8 окт 2025 | 20:35
  • 18935
  • 41
Нови 5 интригуващи битки в Евролигата тази вечер

Нови 5 интригуващи битки в Евролигата тази вечер

  • 9 окт 2025 | 07:07
  • 2672
  • 0
Филипов: Бати Венци е изнервен, защо ли? Не хвърляй кал по клуб, който винаги е бил за честната игра

Филипов: Бати Венци е изнервен, защо ли? Не хвърляй кал по клуб, който винаги е бил за честната игра

  • 8 окт 2025 | 19:42
  • 14923
  • 14