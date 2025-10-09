Радостин Кишишев в "Гостът на Sportal.bg" - очаквайте на живо!

Коравият бранител от славните времена на българския национален отбор Радостин Кишишев ще бъде поредният гост в студиото на Sportal.bg. Тинката има 83 мача за държавния тим, като изигра общо пет срещи като титуляр на европейските финали в Англия през 1996 година и на световното първенство във Франция две години по-късно.

Бургазлията стартира впечатляващата си кариера от Черноморец и Нефтохимик, а след кратък престои в Бурса и силни мачове за Литекс, той премина в Чарлтън и изигра 179 мача в Премиър лийг. С Кишишев ще говорим само ден преди световната квалификация на националите с Турция и следващата визита на Испания. Разбира се, няма да подминем всички злободневни теми от българската футболна действителност.

"Гостът на Sportal.bg" започва в 14:00 часа.