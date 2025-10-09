Популярни
Десподов остава капитан на България

  • 9 окт 2025 | 10:24
  • 489
  • 2
Кирил Десподов най-вероятно ще си остане капитан на националния отбор. Новият селекционер на България Александър Димитров преди дни обяви, че той и щабът му ще преценят кой е най-подходящ за лентата чрез методи. След проведени разговори с евентуалните лидери на тима, изглежда, че настоящият капитан Десподов ще запази позицията си в отбора, съобщава "24 часа".

Интересен ще е изборът на новия селекционер за заместници на футболист №1 у нас за последните няколко години. Извелите националите в последните два мача - срещу Испания и Грузия, в отсъствието на Десподов - Антон Недялков и Георги Миланов, не са повикани за предстоящите мачове от световните квалификации.

Нашите продължават да се готвят в Правец за следващите две срещи от пресевките за Мондиала догодина. В събота приемаме Турция на "Васил Левски", а 3 дни по-късно селекцията на Александър Димитров гостува във Валядолид на европейския шампион Испания. След изиграването на първите два мача от групата "лъвовете" са последни, без точка и без отбелязан гол.

