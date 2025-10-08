Популярни
  Sportal.bg
  България
  3. Селекционерът на България разказа как са го изгонили срещу Левски и заяви: Бях луд играч

Селекционерът на България разказа как са го изгонили срещу Левски и заяви: Бях луд играч

  • 8 окт 2025 | 11:25
  • 7131
  • 11

Новият селекционер на България Александър Димитров даде да се разбере, че ще държи много на дисциплината в отбора. За целта ще бъде съставен вътрешен правилник, а при евентуално нарушение ще има санкции, които ще бъдат предложени и одобрени лично от футболистите. Това разкри самият Александър Димитров, който бе специален гост в епизод 4 на подкаста на Българския футболен съюз “Да поговорим за футбол”. 

"Първото правило на Александър Димитров е чисто човешки - да има приятелско отношение в отбора, дисциплина, отдаденост и дискретност. Всички правила ще бъдат обсъдени с играчите, а санкциите ще бъдат предложени от самите тях, за да могат да носят отговорност. Тази отговорност ще бъде споделена. Разбира се, че телефоните в съблекалните и в залите няма да са позволени. Не толерирам по никакъв начин закъснения и лошо поведение...”

Александър Димитров се върна и назад във времето, когато не бе край страничната линия, за да дава наставления, а е получавал такива в качеството си на футболист: „Бях луд, наистина луд като играч. Няма да забравя един случай, когато бях капитан в Беласица. Имахме мач с Левски, но на тренировка в дните преди срещата получих фрактура. Докторите казаха, че не мога да играя. Бях убеден, че ще изляза на терена. Предложиха да ми поставят инжекция и да ми направят т.нар. “блокаж” - по този начин се неутрализира болката, но след двубоя тя става двойна. Не успях да довърша мача, но не заради травмата, а за две по-груби нарушения.“

А кои са мачовете, които няма да забрави като селекционер на младежите, както и какво сподели за престоя си в Индонезия, можете да научите от епизод 4 на подкаста на Българския футболен съюз с гост Александър Димитров.

