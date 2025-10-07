Мбапе отново не тренира, до последно ще е под въпрос за мача с Азербайджан

Килиан Мбапе пропусна тренировка на националния отбор на Франция във втори пореден ден. Това поставя под сериозно съмнение участието му в предстоящите квалификации за Световно първенство срещу Азербайджан и Исландия.

Звездата на „петлите“ се възстановява от разтежение на връзки на глезена. Контузията бе получена по време на мача на Реал Мадрид срещу Виляреал (3:1) в събота. 26-годишният нападател трябваше да напусне терена принудително малко след като отбеляза гол в 81-вата минута, като се отправи директно към съблекалнята.

Дешан: Мбапе ще може да играе, иначе нямаше да е тук

Двубоите на Франция са насрочени съответно за 10 и 13 октомври.

Освен Мбапе, в тренировъчния процес не успя да се включи и защитникът на Ливърпул Ибрахима Конате.

От началото на сезона Мбапе демонстрира впечатляваща форма, като е отбелязал 16 гола в общо 12 мача за клубния си отбор и националния тим.

