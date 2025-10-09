Популярни
Гуардиола трябва да напусне Ман Сити и да потърси ново предизвикателство, смята един от доверените му хора

  • 9 окт 2025 | 13:03
  • 649
  • 0
Гуардиола трябва да напусне Ман Сити и да потърси ново предизвикателство, смята един от доверените му хора

Време е Джосеп Гуардиола да напусне Манчестър Сити и да потърси нов проект. Такова мнение изрази бившият анализатор по представянето на отбора Карлес Планчарт, който минава за един от най-доверените хора на Пеп. Двамата работят в един екип в продължение на 18 години, като бяха заедно в Барселона, Байерн (Мюнхен) и Манчестър Сити.

Планчарт напусна "Етихад" след края на миналия сезон, а настоящият договор на Гуардиола с клуба е до 2027 година.

“Това е лично решение, което той ще трябва да вземе. Мисля, че един проект трябва да продължи пет или шест години, не повече. След това трябва да се регенерираш. Като приятел бих му казал да търси нов проект, защото все още има дълъг път пред себе си. Причината, поради която е в Сити толкова време, е, че в този клуб се отнасят с нас като към семейство. Оставят ни да работим, сякаш сме си у дома. Той не се чувстваше по този начин в Барса или Байерн.

Той е футболен фанатик. Животът му е на зеленото поле, на тревата. Той е гений, творец. Най-голямата му сила е как изобретява футбола. Трудното нещо в този живот е да създава; останалите сме имитатори. Той е номер едно в това”, сподели Планчарт пред “Спорт”.

