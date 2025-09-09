Популярни
  • 9 сеп 2025 | 15:56
11-те на Азербайджан (U21) и България (U21)

Станаха ясни стартовите състави на Азербайджан (U21) и България (U21), които излизат в мач от квалификациите за Евро 2027, което ще се продеве в Сърбия и Албания.

Наставникът на "трикольорите" Александър Димитров залага на същия състав, който преди няколко дни надделя с 3:0 над Гибралтар в първия кръг на квалификациите от група Б, където са още отборите на Чехия, Португалия и Шотландия.

АЗЕРБАЙДЖАН (U21) - БЪЛГАРИЯ (U21)

АЗЕРБАЙДЖАН: 1. Хашимов, 15. Мамадов, 5. Рустамов, 20. Сюлеймали, 17. Ахмадзада, 23. Шахнияров, 8. Сюлейманов, 3. Абасов, 14. Алиев, 9. Салиянски, 11. К. Алиев

БЪЛГАРИЯ: 23. Божев, 5. Полендаков, 6. Георгиев, 14. Иванов, 15. Папазов, 22. Митков, 16. Маринов, 10. Илиев, 18. Балов, 11. Рупанов, 13. Лазаров

