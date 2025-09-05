България U21 1:0 Гибралтар U21, добри шансове за "лъвчетата"

България до 21 и Гибралтар играят при резултат 1:0 в първи мач от квалификациите за Евро 2027. Срещата е в Пазарджик.

Другите отбори в групата са Португалия, Азербайджан, Чехия и Шотландия.

В 7-ата минута България създаде добра възможност за гол. Цветанов нахлу в наказателното поле на противника и стреля силно, а от голлинията с шпагат бранител изчисти топката. Минута по-късно Асен Митков центрира от десния фланг, а Боби Рупанов нанесе ножичен удар, при който топката прелетя над вратата.

В 10-ата минута Митков подаде в коридор към включилия се в атака Полендаков. Той влезе в наказателното поле и извади топката назад, а атаката завърши със силен удар на Никола Илиев, който премина на сантиметри от гредата. Пет минути по-късно видяхме и първата вратарска намеса на стража на Гибралтар. Той отрази силен удар на Никола Илиев.

БЪЛГАРИЯ - ГИБРАЛТАР

БЪЛГАРИЯ: 23. Алекс Божев, 5. Михаил Полендаков, 6. Мартин Георгиев, 14. Теодор Иванов, 15. Димитър Папазов, 22. Асен Митков, 16. Цветослав Маринов, 10. Никола Илиев /к/, 18. Кристиян Балов, 13. Георги Лазаров, 11. Борислав Рупанов

Резерви: 1. Пламен Андреев, 2. Захари Атанасов, 3. Викторио Вълков, 4. Кубрат Йонашчъ, 7. Роберто Райчев, 8. Антоан Стоянов, 9. Борис Димитров, 19. Николай Златев, 21. Петко Панайотов

Селекционер: Александър Димитров

Гибралтар: 1. Виктор, 7. Пийкок, 3. Гонсалес, 5. Карингтън, 4. Брито, 10. Клинтън /к/, 19. Емрани, 8. Стивънс, 14. Буселхам, 11. Мейсън, 9. Каетано

Резерви: 13. Реканьо, 2. Кумбес, 6. Федерико, 12. Бусто, 15. Мансфийлд, 16. Фортунато, 17. Баутиста, 18. Де Торес, 20. Чиполина

Селекционер: Давид Окело

